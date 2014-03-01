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Bilim / Teknoloji

İngiltere'de internete porno filtresi geliyor

İngiliz Hükümeti'nin talebi üzerine Virgin Media, yeni müşterilerine pornografi ve uygunsuz içeriğe erişimi engellemek için filtre seçeneği getiriyor

01 Mart 2014 11:59

İngiltere'de internet sağlayıcı Virgin Media, pornografi ve uygunsuz içeriğe erişimi engellemek için filtre seçeneğini uygulamaya koyuyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, İngiltere 'deki önde gelen internet servis sağlayıcısı şirket Virgin Media çocukların, pornografi başta olmak üzere, uygunsuz içeriğe erişmemesi için filtre seçeneğini uygulamaya koyuyor. Uygulamaya göre, yeni müşterilere filtrenin açık veya kapalı olması seçenekleri sunulacak. Diğer üç servis sağlayıcısı şirketin de yıl sonuna kadar müşterilerine filtre seçeneği sunması bekleniyor.

İngiltere hükümeti, toplam müşteri sayısı 20 milyon civarında olan dört şirketten, çocukların pornografi ve şiddet içeren görüntülere erişiminin engellenmesini istemişti.

 

Ayrıntılı seçenekler sunulacak

 

Virgin Media'nın filtre sistemi ağ düzeyinde çalışıyor; yani filtrenin devreye sokulduğu yerde internete hangi cihazla girilirse girilsin, uygunsuz içeriğe ulaşılamıyor.

Erişimin engelleneceği içerik pornografik materyallerle sınırlı değil; nefret suçu, uyuşturucu, şiddet ve intiharı özendirici içerikler de engellenecek.

Sistemin geliştirilmesiyle, müşterilere daha ayrıntılı filtre seçenekleri sunulması amaçlanıyor.

F-Secure yazılım şirketi tarafından geliştirilen bir uygulamayla taşınabilir bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlardan internete girilirken de filtreden yararlanılabilecek.

Hükümetin internet servis sağlayıcılarını filtre seçenekleri sunmaya zorlamasının ardından yapılan çalışmalarda, bu filtrelerin bazen istenen sonuçları vermediği ortaya çıkmıştı.

Kimi zaman çocuklara cinsellik vb. konularda eğitim materyali sağlamak için tasarlanan bazı siteler filtreye takılırken, bazen yetişkinler için hazırlanan siteler filtre tarafından tespit edilemeyebiliyor.

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