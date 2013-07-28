İngiltere'de porno filtresinin ardındaki şirket belli oldu

İngiltere Başbakanı David Cameron'un övgüyle bahsettiği porno filtresinin, tartışmalı bulunan Çinli Huawei firmasının denetiminde olduğu ortaya çıktı.

Huawei'nin İngiltere'deki personeli, telekomünikasyon firması TalkTalk'un internette hangi sitelere erişimi engellediğine karar verebiliyor.

TalkTalk şirketi ise BBC'ye yaptığı açıklamada Huawei ile ilişkilerinden rahatsız olmadıklarını, İngiltere'de sundukları filtre sisteminin büyük ilgi gördüğünü vurguladı.

İngiltere ve ABD'de kimi siyasetçiler, Huawei ile Çin hükümeti arasındaki yakın bağlardan duydukları endişeyi dile getiriyor.

Şirket ise kaygıların yersiz olduğunu ve önyargılı davranıldığını savunuyor.

David Cameron, haftabaşında yaptığı açıklamada Britanya'daki tüm internet bağlantılarına, hesap sahibi aksini istemedikçe, otomatik olarak 'pornografi filtresi' konulacağını açıklamıştı.

Cameron porno filtresi alanında özellikle telekomünikasyon grubu

TalkTalk'un 2011'den bu yana müşterilerine sunduğu 'Homesafe' hizmetinin öncü olduğunu söylemişti.

Homesafe, kullanıcıların sosyal medya, kumar ya da porno gibi erişimini engellemek istedikleri kategorileri seçmelerine izin veriyor.

Huawei ile ilgili kaygılar

Yaklaşık on yıldır İngiltere'de telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren

Huawei'in en büyük müşterilerinden BT, firmayla ilgili hiç bir kaygıları olmadığını belirtiyor.

Huawei'in kurucusu Ren Zhengfei, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun eski bir üyesi.

Ren Zhengfei, geçen yıl İngiltere'de bir milyar sterlini aşkın yatırım yaptıktan sonra İngiltere Başbakanı'nı ziyaret etmişti.

Ancak Huawei'nin durumu, yakınlarda İstihbarat ve Güvenlik Komisyonu ISC tarafından ele alındı.

Komisyon İngiltere'de ilgili bakanlığı, Birleşik Krallık'taki faaliyetlerini hızla genişleten firmayı yeterli denetime tabi tutmamakla eleştirdi.

Komisyon, "Huawei ile Çin hükümeti arasında ilişki olduğu iddialarının kaygı verdiğini, bunun şirketin amacının ticari mi yoksa siyasi mi olduğu konusunda şüphe doğurduğunu" açıkladı, ancak herhangi bir yanlış uygulamayı destekleyecek kanıt bulamadıklarını da ekledi.

Nasıl bir 'porno filtresi?'

Cameron tarafından açıklanan değişiklikler, hem yeni hem de eski internet hesaplarını etkileyecek.

Tüm yeni internet bağlantıları için pornografi filtreleri otomatik olarak devreye sokulacak ancak kullanıcılar isterlerse bu filtreleri kaldırabilecekler.

Halen herhangi bir internet servis sağlayıcıdan hizmet alan kullanıcılardan ise, bu filtreleri devreye sokup sokmamaya karar vermeleri istenecek.

Başbakan Cameron'un açıkladığı önlemler çerçevesinde, internet servis sağlayıcılar tarafından konulacak pornografi filtreleri, aynı internet bağlantısını kullanan tüm cihazlar için geçerli olacak. Kullanıcılar, sahip oldukları tüm cihazlar için ayrı ayrı ayarlar yapmak zorunda kalmayacak.

Geliştirilecek teknolojiyle, internet filtrelerinin kaldırılması, sadece internet hesabının sahibi bir yetişkin tarafından yapılabilecek.

Sansürü teşvik

İnternet üzerinden yayınlanan şiddet ve tecavüz içerikli görüntülere karşı kampanya yürüten gruplar Başbakan Cameron'un açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladılar.

Teknoloji muhabiri Rory Cellan-Jones, Cameron'un Google ve diğer arama motoru şirketleri üzerinde yoğun bir siyasî baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Cellan-Jones, temel hakları savunan grupların, internete getirilen bu engellemenin başka ülkeler tarafından 'sansürü teşvik' olarak görülebileceğinden endişe duyduklarını belirtiyor.