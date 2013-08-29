İngiltere Parlamentosu'nun Suriye'ye müdahaleye onay vermesi yeterli mi?

Çeviri: Kerem Cihan Uluç

İngilitere Başbakanı David Cameron'un açıklamaları sonrasında gözler bugün İngiltere Parlamentosu'nda gerçekleştirilecek oylamaya çevrildi. Muhalefet partisi onay verdiği takdirde yapılacak ikinci oylama sonrasında İngilitere'nin müdahale kararının onaylanmasının mümkün olduğu açıklanırken, bu oylamanın askerî bir müdahaleye onay verilmesi için yeterli olmadığı da vurgulandı. Yapılacak bu ilk oylamanın ardından, Birleşmiş Milletler'in Şam'a gönderdiği araştırma görevlilerinin sunacakları deliller dahilinde ikinci bir oylama olacağı da belirtildi.

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, muhalefetteki İşçi Partisi başkanı Ed Miliband'ın açıklamaları, hükümetin teklifini oylamada ekarte etmeye çalışacakları ve muhalefetin teklif ettiği işçi kanununda değişikliğin kabul edilmesi hâlinde hükümetin Suriye müdahalesine ilişkin oylamasında muhalefetin tutumunu açıklayacağı yönünde.

Oylama saatine yaklaşırken, The Guardian gazetesi muhabiri Andrew Sparrow'un İngiltere Başbakan Yardımcısı Nick Clegg ile yaptığı söyleşide, Clegg hükümetin Suriye politikaları hakkındaki soruları şöyle yanıtladı:



Hükümetin Suriye konusundaki tutumu nedir?



Başbakan yardımcısı Clegg parlamento üyelerinin Suriye'de kimyasal silah kullanımıyla ilgili bir oylama yapacağını ve bunun bir 'prensip olarak' yapılması gerektiğinin altını çizdi. Çift oylama yapılmasının nedeninin kamuoyunu rahatlatmak açısından uygulandığını vurguladı. Clegg, Beşşar Esad'ın kimyasal silah kullandığını ve dünyanın nasıl cevap vermesi gerektiğini belirlemesi gerektiğine parmak bastı.

Clegg şöyle konuştu: "Dünya bugün kararlı hareket etmezse, gelecekte çok büyük pişmanlıklar yaşanabilir."



Ancak tabii burada asıl soru, bu müdahalenin sonuçları ne olacak?



Hükümetin yaptığı açıklamalar, yapılacak müdahalenin yalnızca Esad'ın bir daha kimyasal silah kullanmasını engellemek için uygulanacağı yönünde.



Başbakan yardımcısı Nick Clegg'e Esad'ın bu silahları kullandıkların emin olup olmadığı sorulduğunda, 'Evet, kesinlikle eminiz, elimizde kanıt var' cevabını verdi.



Clegg doktorlar tarafından belgelenmiş kanıtlar olduğuna işaret etti. Hükümetin bu kanıtları, istihbarat birimlerinden elde edilecek delillerle birlikte komiteye sunduğu bildirildi.



İncelemeden çıkan sonucun, Suriye'deki muhaliflerin kimyasal silah kullanmış olamayacağı yönünde olduğu açıklandı.