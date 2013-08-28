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Dünya

David Cameron: Dünya seyirci kalamaz

İngiltere Başbakanı David Cameron, İngiltere Ulusal Güvenlik Konseyi'nin "Esad'ın kimyasal silah kullanmasının kabul edilemez olduğunu ve dünyanın seyirci kalamayacığını" kabul ettiğini söyledi

28 Ağustos 2013 20:20

Çeviri: Varsan Çekiç

İngiltere Başbakanı David Cameron, İngiltere Ulusal Güvenlik Konseyi'nin "Esad'ın kimyasal silah kullanmasının kabul edilemez olduğunu ve dünyanın seyirci kalamayacığını" kabul ettiğini söyledi. BBC'nin haberine göre, bir saatten uzun süren acil toplantının ardından İngiltere Başbakanı, twitter hesabından paylaşımda bulundu.

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Bu arada İngiltere, Suriye'de sivillerin korunması için "gereken önlemlerin" alınması onaylayan BM Güvenlik Konseyi önergesini de öne çekti. Önerge, beş daimi güvenlik konseyi üyesinin New York'ta yapacağı toplantı da ortaya koyulacak. Cameron önergenin "Suriye Cumhurbaşkanı Esad'ın kimyasal saldırısını" suçlayacağını söylemişti.

 

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