Independent Türkçe'ye uygulanan erişim yasağı kaldırıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Independent Türkçe'nin internet sitesine getirdiği erişim engelini kaldırdı.

Sosyal medya hesabından Independent Türkçe'ye uygulanan erişim yasağının kaldırıldığını duyuran Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK); aralarında Independent Türkçe’nin de bulunduğu İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli 18 internet sitesinin engellenmesine karar vermişti. Bugun bu yasak kalktı Doğru olmayan bir karardı Hayırlı olsun" ifadesini kullandı ve şunları kaydetti:

"independentturkce.com adresimiz üzerindeki yasak bugün BTK tarafından kaldırıldı Kuruluşumuzda Doğru Objektif Çok sesli Kaynaklı ve saygın habercilikten ödün vermeyeceğiz demiştik O ilkelerle yolumuza devam ediyoruz Bu ülkenin çok sesli yayıncılığa ihtiyacı var."

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan yönetimi, 13 Nisan’da Anadolu Ajansı (AA) ve TRT Arapça'nın internet sitelerine erişime engel getirmişti.

Bu karar üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK); aralarında Independent Türkçe’nin de bulunduğu Birleşik Krallık, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli 18 internet sitesine gece yarısı erişimin engellenmesine karar vermişti.

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