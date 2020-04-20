Independent Türkçe’nin ardından 18 siteye daha erişim engeli getirildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), aralarında Independent Türkçe’nin de bulunduğu İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli 18 internet sitesine gece yarısı erişimin engellenmesine karar verdi.
Olayın yayın çizgisinden kaynaklanmadığını söyleyen Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, "Haksız bir kararla karşı karşıyayız. Bu kararın alınmasında Suudi Arabistan'ın Anadolu Ajansı ve TRT Arapça başta olmak üzere erişimi engelleme kararına karşı yapıldığı ifade ediliyor. Önce pazar günü olmasına rağmen BTK tarafından idari karar alındı, bu karar daha sonra mahkeme kararı haline getirildi. Bize tebliğ edilmiş herhangi bir karar yok. Kararın içeriğini göremedik ama tahminimiz Suudi Arabistan hükümetinin aldığı karara misilleme bir karar olduğu yönünde, sonuçta devletler arası bir mesele bizimle ilgili değil" ifadelerini kullandı.
Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek sosyal medya hesabından erişimi engellenen sitelerin listesini paylaştı.
spa.gov.sa | Suudi resmî haber ajansı
wam.ae | Birleşik Arap Emirlikleri resmî haber ajansı
albayan.ae | Dubai Hükûmeti’nin resmî medya kuruluşunun gazetesi
skynewsarabia.com | İngiliz Sky News’un Abu Dhabi merkezle Arapça yayını
independentturkish.com | İngiliz Independent’ın Türkiye yayını yayını
alhayat.com | Londra merkezli Arapça gazete
sabq.org | Suudi Arabistan merkezli haber sitesi
alarabiya.net | Suudi Arabistan merkezli haber kanalı
alekhbariya. Net | Suudi Arabistan merkezli haber kanalı
okaz.com.sa | Suudi Arabistan merkezli gazete
alriyadh.com | Suudi Arabistan merkezli gazete
al-jazirah.com | Suudi Arabistan merkezli gazete
alyaum.com | Suudi Arabistan merkezli gazete
al-madina.com | Suudi Arabistan merkezli gazete
alwatan.com.sa | Suudi Arabistan merkezli gazete
ajel.sa | Suudi Arabistan merkezli online gazete
ak-ain.com | Suudi Arabistan merkezli haber sitesi
alittihad.ae | Birleşik Arap Emirlikleri merkezli gazete
Suudi Arabistan AA ve TRT Arapça'ya erişim engeli getirmişti
Suudi Arabistan yönetimi, 13 Nisan’da Anadolu Ajansı (AA) ve TRT Arapça'nın internet sitelerine erişime engel getirdi.
TIKLAYIN | Suudi Arabistan, AA ve TRT'ye erişim engeli getirdi
TIKLAYIN | Independent Türkçe'ye idari tedbir kararı; siteye erişilemiyor