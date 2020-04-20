Independent Türkçe’nin ardından 18 siteye daha erişim engeli getirildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), aralarında Independent Türkçe’nin de bulunduğu İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli 18 internet sitesine gece yarısı erişimin engellenmesine karar verdi.

Olayın yayın çizgisinden kaynaklanmadığını söyleyen Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, "Haksız bir kararla karşı karşıyayız. Bu kararın alınmasında Suudi Arabistan'ın Anadolu Ajansı ve TRT Arapça başta olmak üzere erişimi engelleme kararına karşı yapıldığı ifade ediliyor. Önce pazar günü olmasına rağmen BTK tarafından idari karar alındı, bu karar daha sonra mahkeme kararı haline getirildi. Bize tebliğ edilmiş herhangi bir karar yok. Kararın içeriğini göremedik ama tahminimiz Suudi Arabistan hükümetinin aldığı karara misilleme bir karar olduğu yönünde, sonuçta devletler arası bir mesele bizimle ilgili değil" ifadelerini kullandı.

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek sosyal medya hesabından erişimi engellenen sitelerin listesini paylaştı.

spa.gov.sa | Suudi resmî haber ajansı

wam.ae | Birleşik Arap Emirlikleri resmî haber ajansı

albayan.ae | Dubai Hükûmeti’nin resmî medya kuruluşunun gazetesi

skynewsarabia.com | İngiliz Sky News’un Abu Dhabi merkezle Arapça yayını

independentturkish.com | İngiliz Independent’ın Türkiye yayını yayını

alhayat.com | Londra merkezli Arapça gazete

sabq.org | Suudi Arabistan merkezli haber sitesi

alarabiya.net | Suudi Arabistan merkezli haber kanalı

alekhbariya. Net | Suudi Arabistan merkezli haber kanalı

okaz.com.sa | Suudi Arabistan merkezli gazete

alriyadh.com | Suudi Arabistan merkezli gazete

al-jazirah.com | Suudi Arabistan merkezli gazete

alyaum.com | Suudi Arabistan merkezli gazete

al-madina.com | Suudi Arabistan merkezli gazete

alwatan.com.sa | Suudi Arabistan merkezli gazete

ajel.sa | Suudi Arabistan merkezli online gazete

ak-ain.com | Suudi Arabistan merkezli haber sitesi

alittihad.ae | Birleşik Arap Emirlikleri merkezli gazete

Suudi Arabistan AA ve TRT Arapça'ya erişim engeli getirmişti

Suudi Arabistan yönetimi, 13 Nisan’da Anadolu Ajansı (AA) ve TRT Arapça'nın internet sitelerine erişime engel getirdi.

TIKLAYIN | Suudi Arabistan, AA ve TRT'ye erişim engeli getirdi

TIKLAYIN | Independent Türkçe'ye idari tedbir kararı; siteye erişilemiyor