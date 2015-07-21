Independent: Terör eylemleri çarpıcı bir biçimde arttı

İngiliz Independent gazetesi, Suruç’da dün düzenlenen ve 32 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısı ile ilgili haberinde “IŞİD’in Türkiye’deki terör eylemlerini çarpıcı biçimde artırdığını” yazdı.

Gazetedeki Isabel Hunter ve Şeyhmus Çakan imzalı haber, “Türkiye’deki mitinge, IŞİD’in düzenlediğinden şüphelenilen intihar saldırısında öğrenciler öldürüldü” başlığıyla yayımlandı. Independent gazetesine bilgi veren HDP Şanlıurfa İl Eşbaşkanı Sevda Çelik Özbingöl, polisin Suruç Devlet Hastanesi’nde ikinci bir intihar saldırısı düzenlemek için üzerinde patlayıcı taşıdığı bildirilen bir kişiyi gözaltına aldığını söyledi.

‘Çok ileri düzeyde bir saldırı’

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, gazeteye görüş bildiren Atlantik Konseyi adlı düşünce kuruluşunun Türkiye ve Suriye uzmanı Aarıon Stein ise Suruç’daki saldırı ile ilgili şu yorumu yaptı

“Diğer saldırılar rastgele düzenlenmişti. Bu saldırı ile ilgili olarak bizi en çok kaygılandıran patlamanın boyutu. Bu bize ortada çok ileri düzeyde bir saldırı olduğunu gösteriyor.”

Independent, Suruç’ta dün havanın kararması ile birlikte protestocular ile polis arasında çatışma çıktığını bildirmiş okurlarına. “Gençler, Türk hükümetini ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı IŞİD’i yenilgiye uğratmakta başarısız olmakla suçladı” demiş gazete.

7 Haziran’daki genel seçim öncesi HDP’ye yönelik bir dizi saldırı hatırlatılıyor haberde. HDP’nin Diyarbakır’daki mitinginde düzenlenen iki bombalı saldırıdan IŞİD sempatizanlarını sorumlu tuttuğu da ekleniyor.

Haber şu satırlarla son buldu:

“Türkiye’nin NATO’daki müttefikleri, geçirgen Suriye sınırının daha sıkı denetlenmesini istiyor. Zira bu sınır cihatçılara karşı verilen mücadelede bir cephe hattı konumunda. Ancak halen Türkiye’deki 1 milyon 800 bin Suriyeli sığınmacıyı denetlemek zor. Türkiye’nin liderleri Suriye’ye yönelik tek taraflı bir askeri harekat planlamadıklarını söylüyor. Ancak söyledikleri bir diğer şey de, ülkenin sınırlarını korumak için gereken her şeyin yapılacağı.”