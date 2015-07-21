T24 LogoT24 Logo
Dünya

Independent: Terör eylemleri çarpıcı bir biçimde arttı

Independent gazetesinin görüşlerine yer verdiği Türkiye ve Suriye uzmanı Aarıon Stein 'çok ileri düzeyde bir saldırı' yorumunu yaptı

21 Temmuz 2015 12:03

İngiliz Independent gazetesi, Suruç’da dün düzenlenen ve 32 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısı ile ilgili haberinde “IŞİD’in Türkiye’deki terör eylemlerini çarpıcı biçimde artırdığını” yazdı.

Gazetedeki Isabel Hunter ve Şeyhmus Çakan imzalı haber, “Türkiye’deki mitinge, IŞİD’in düzenlediğinden şüphelenilen intihar saldırısında öğrenciler öldürüldü” başlığıyla yayımlandı.  Independent gazetesine bilgi veren HDP Şanlıurfa İl Eşbaşkanı Sevda Çelik Özbingöl, polisin Suruç Devlet Hastanesi’nde ikinci bir intihar saldırısı düzenlemek için üzerinde patlayıcı taşıdığı bildirilen bir kişiyi gözaltına aldığını söyledi.

 

‘Çok ileri düzeyde bir saldırı’

 

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, gazeteye görüş bildiren Atlantik Konseyi adlı düşünce kuruluşunun Türkiye ve Suriye uzmanı Aarıon Stein ise Suruç’daki saldırı ile ilgili şu yorumu yaptı

“Diğer saldırılar rastgele düzenlenmişti. Bu saldırı ile ilgili olarak bizi en çok kaygılandıran patlamanın boyutu. Bu bize ortada çok ileri düzeyde bir saldırı olduğunu gösteriyor.”

Independent, Suruç’ta dün havanın kararması ile birlikte protestocular ile polis arasında çatışma çıktığını bildirmiş okurlarına. “Gençler, Türk hükümetini ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı IŞİD’i yenilgiye uğratmakta başarısız olmakla suçladı” demiş gazete.

7 Haziran’daki genel seçim öncesi HDP’ye yönelik bir dizi saldırı hatırlatılıyor haberde. HDP’nin Diyarbakır’daki mitinginde düzenlenen iki bombalı saldırıdan IŞİD sempatizanlarını sorumlu tuttuğu da ekleniyor.

Haber şu satırlarla son buldu:

“Türkiye’nin NATO’daki müttefikleri, geçirgen Suriye sınırının daha sıkı denetlenmesini istiyor. Zira bu sınır cihatçılara karşı verilen mücadelede bir cephe hattı konumunda. Ancak halen Türkiye’deki 1 milyon 800 bin Suriyeli sığınmacıyı denetlemek zor. Türkiye’nin liderleri Suriye’ye yönelik tek taraflı bir askeri harekat planlamadıklarını söylüyor. Ancak söyledikleri bir diğer şey de, ülkenin sınırlarını korumak için gereken her şeyin yapılacağı.”

ETİKETLER

independentsuruçkatliamtürkiyesuriyeışid

İlgili Haberler

KCK: IŞİD'i destekleyip büyüten AKP hükümeti bu katliamdan sorumludur

'Bu gençlerin katili doğrudan AKP hükümetidir'

Can Dündar: Suruç, AKP'nin ve MİT'in IŞİD siyasetinin kanlı meyvesidir!

Can Dündar, Suruç'taki bombalı saldırıya Twitter'dan tepki gösterdi

Suruç'ta, çantasından IŞİD flaması çıkan imama linç girişimi

Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini bekleyen grup, çantasından IŞİD flaması çıkan kişiyi linç etmeye çalıştı

Times: IŞİD intikam için Türkiye'yi hedef alıyor

'Ankara IŞİD militanlarını ayrılıkçı Kürtlere kıyasla daha küçük bir tehdit olarak gördü'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24