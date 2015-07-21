Times: IŞİD intikam için Türkiye'yi hedef alıyor

İngiliz Times gazetesinin Orta Doğu muhabiri Tom Coghlan dün Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde 32 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısını analiz etti. Coghlan, "Cihatçılar, Suriye'deki yenilgilerinin intikamı için Türkiye'yi hedef alıyor" yorumunu yaptı.

Times muhabiri Tom Coghlan analizine şu tespit ile başlıyor:

"IŞİD geçtiğimiz iki yıl boyunca Türk hükümetine meydan okumaktan kaçındı. Türkiye'nin sınır bölgesini de, silah kaçakçılığı yapmak ve Suriye'nin kuzeyinde asker toplamak için kullandı. On binlerce kişi tek taraflı 'halifelik' ilan edilen bölgeye geçti. Bu kişiler arasında 700 Britanyalı da vardı."

Tom Coghlan daha sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bazı çevrelerce, "IŞİD'e yardım etmekle" ve hatta "örgüte gizli askeri destek vermekle" suçlandıklarını yazıyor.

"Ankara cihatçıları ayrılıkçı Kürtlere kıyasla daha küçük bir tehdit olarak gördü" diyen Coghlan, daha sonra şu tespiti yapıyor:

"Eğer IŞİD'in işi olduğu kanıtlanırsa, dünkü saldırı örgütün hesabının değiştiğini gösteriyor."

'Kaçakçıların işleri zorlaştı'

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter iki hafta önce Türkiye'den Suriye sınırında güvenliği artırmasını istemişti.

Analizinde bu noktayı hatırlatan Times muhabiri Tom Coghlan, Türk hükümetinin Suriye sınırını yasadışı şekilde geçenlerin vurularak öldürülmeleri yolunda talimat verdiğini yazıyor. Bunun da IŞİD'in karaborsada sattığı petrol karşılığı yapılan silah ve insan kaçakçılarının işlerini zorlaştırdığını ekleyerek.

"NATO'nun hava kuvvetlerince desteklenen Kürt güçleri cihatçlıları sınır bölgesinde kontrol ettikleri alanlardan birkaç kilometre uzaklaştırdı" diyor Coghlan ve ekliyor:

"IŞİD şimdi cihatçıların destek ağını ve uyuyan hücrelerini kullanarak Türkiye'de daha fazla istikrarsızlığa neden olabilir, belki de bunun ülkenin büyük turizm sektörünü hedef alarak yapabilir. (Britanya Dışişleri Bakanlığı henüz ülkenin popüler Batı kıyıları ile ilgili olarak herhangi bir uyarı mesajı yayımlamadı)"

Times'ın Orta Doğu muhabiri Tom Coghlan, Türkiye'de son dönemde IŞİD'e militan sağladığı iddia edilen bazı kişilerin gözaltına alındığını, cihatçı bazı internet sitelerine erişimin engellendiğini de eklemiş analizinde. Yazı şu satırlarla son buluyor:

"Geçen ay Türkçe bir internet sitesi İstanbul'un eski adına atıfla, 'Konstantinopolis'in fethi' sözü vermişti.

"IŞİD'in medya kanadını temsil ettiğini iddia eden bir sitede de sert bir uyarı mesajı vardı: 'Türkiye hükümeti şunu unutmamalıdır: Eğer Türkiye'ye asla zarar vermeyen ya da saldırmayan Müslümanların özgürlüklerini kısıtlamaya devam ederse, Müslümanlar misillemede bulunabilir.' "