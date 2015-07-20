Dünya medyası Suruç patlamasını böyle gördü

Dünya medyası, Şanlıurfa Suruç'ta en az 30 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı "son dakika" olarak duyurdu.
Associated Press, Reuters ve AFP'nin "son dakika" olarak geçtiği haberleri yayın kuruluşları okuyucularıyla şöyle paylaştı:
ASSOCIATED PRESS: Türk yetkililer, Suriye sınırı yakınlarındaki patlamada en az 30 kişinin öldüğünü, yaklaşık 104 kişinin de yaralandığını açıkladı.
REUTERS: Türk İçişleri Bakanlığı, patlamanın "terör saldırısı" neticesinde gerçekleştiğini duyurdu.
AFP: Patlama, Türkiye'nin IŞİD'le mücadeledeki rolünü artırdığı sırada meydana geldi.
BBC: Suriye sınırındaki Türk kasabası Suruç'ta meydana gelen patlamada en az 10 kişi öldü.
CNN: Türkiye’nin Suriye sınırına komşu Suruç ilçesinde meydana gelen patlamada onlarca ölü ve yaralı var.