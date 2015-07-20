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Dünya medyası Suruç patlamasını böyle gördü

AFP: Patlama, Türkiye'nin IŞİD'le mücadeledeki rolünü artırdığı sırada meydana geldi

20 Temmuz 2015 17:22

Dünya medyası, Şanlıurfa Suruç'ta en az 30 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı "son dakika" olarak duyurdu.

Associated Press, Reuters ve AFP'nin "son dakika" olarak geçtiği haberleri yayın kuruluşları okuyucularıyla şöyle paylaştı:

ASSOCIATED PRESS: Türk yetkililer, Suriye sınırı yakınlarındaki patlamada en az 30 kişinin öldüğünü, yaklaşık 104 kişinin de yaralandığını açıkladı.

REUTERS: Türk İçişleri Bakanlığı, patlamanın "terör saldırısı" neticesinde gerçekleştiğini duyurdu.

AFP: Patlama, Türkiye'nin IŞİD'le mücadeledeki rolünü artırdığı sırada meydana geldi.

BBC: Suriye sınırındaki Türk kasabası Suruç'ta meydana gelen patlamada en az 10 kişi öldü.

CNN: Türkiye’nin Suriye sınırına komşu Suruç ilçesinde meydana gelen patlamada onlarca ölü ve yaralı var.

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