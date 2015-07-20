KCK: IŞİD'i destekleyip büyüten AKP hükümeti bu katliamdan sorumludur

KCK, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin olarak, "IŞİD’i destekleyip büyüten AKP hükümeti bu katliamdan sorumludur" dedi.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı’nın Suruç’taki katliama ilişkin yaptığı yazılı açıklamada “Bu gençlerin katili doğrudan AKP hükümetidir. AKP’nin Kürt düşmanlığı ve Kürt düşmanlığı temelinde IŞİD’le kurduğu ilişkiler ve ittifak bu katliamı ortaya çıkarmıştır. Suriye’de de Türkiye’de de IŞİD’i AKP hükümeti yaratmıştır” denildi.

'Türkiye sınırı IŞİD için cennet haline geldi'

Türkiye-Suriye sınırının IŞİD için cennet haline getirildiği savunulan KCK açıklamasında, “Dünyanın her tarafından gelen çeteleri bu sınırdan Suriye’ye taşıdığı gibi, sınır hatlarını IŞİD’in eğitim-örgütlenme kampları ve lojistik merkezleri olarak kullanmasına açmıştır” ifadeleri kullanıldı.

‘Rojava Devrimini destekleyen gençlerin ölmesi tesadüf değil’

Bu saldırılarda ölenlerin çoğunun başından beri ‘Rojava Devrimini‘ destekleyen ESP sempatizanı gençler olmasının da tesadüf olmadığına dikkat çeken KCK, “Bu saldırı ortaya koymuştur ki, AKP sadece Kürt halkı ve Özgürlük Hareketi’ni değil, Rojava Devrimine destek veren tüm sosyalist güçleri de, Rojava Devrimi dostlarını da hedeflemiş bulunmaktadır. AKP Hükümeti kendisi karşısında direnen hiçbir güç görmek istememektedir” açıklamasını yaptı.

“Tayyip Erdoğan ve AKP Türkiye’yi Kürtlere ve demokrasi güçlerine karşı kirli savaşın yürütüldüğü bir ülke haline getirmek istemektedir” denilen açıklamada AKP hükümetine karşı mücadeleyi yükseltme çağrısı yapıldı.