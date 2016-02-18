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Dünya

Independent 'sıfırlama tapesi'ni İngilizce'ye çevirip yayınladı

Haberde, Fuat Avni isimli Twitter hesabından Bilal Erdoğan'ın İtalya'ya yüklü miktarda para ile kaçtığı iddiasının paylaşıldığı da aktarıldı

18 Şubat 2016 11:28

İngiliz gazetesi The Independent, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonunun ardından sızdırılan sıfırlama tapesini yayınladı. Bilal Erdoğan hakkında İtalya'da ‘kara para aklama’ iddiasıyla başlatılan soruşturmanın haberinde gazete, Bilal Erdoğan ile dönemin Başbakan'ı, bugünün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında 17 Aralık sabahı geçtiği iddia edilen telefon görüşmesinin kayıtlarını İngilizce seslendirme ile paylaştı.

Bilal Erdoğan'ın 2007'de başladığı doktorasına devam etmek için Eylül ayında ailesiyle İtalya'ya geldiğini söylediği hatırlatılan haberde, Cem Uzan'ın kardeşi Murat Hakan Uzan'n "Bilal Erdoğan Türkiye'de yüklü miktarda para getirdi" ihbarı üzerine açılan İtalya'daki soruşturmanın 2013'teki yolsuzluk skandalı ile bağlantılı olduğu iddiası aktarıldı.

Yayınlanan tape ile ilgili ise haberde, Erdoğan'ın sahte olduğunu iddia ettiği ancak bazı uzmanların bu iddianın aksini söylediği, olayı darbe olarak değerlendiren Erdoğan'ın polis, savcı ve hakimleri ihraç ederek suçlamalara yanıt verdiği belirtildi.

Suç duyurusunun Uzan'ın avukatı Massimiliano Annetta tarafından yapıldığı ve 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturması kapsamında 1 milyar Euro'nun kayıp olduğunun iddia edildiği kaydedildi. 

Haberde, Fuat Avni isimli Twitter hesabından Bilal Erdoğan'ın İtalya'ya yüklü miktarda para ile kaçtığı iddiasının paylaşıldığı da aktarıldı.

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