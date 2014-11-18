'Biz sürgün emrini beklerken, korkudan titreyenler evlerindeki fazla yükü sıfırlamakla meşgulmüş'

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda görev aldığı için gözaltına alınan eski İstanbul Mali Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu, kişisel Twitter hesabında önemli açıklamalarda bulundu. Yasin Topçu, kaçakçılık ve hayali ihracatı takip ederken, karşılarında bir anda bakanları bulduklarını, 'hayırsever işadamı'nın kendi deyimiyle mamaladığı bakanların kendisine yardımcı olmak için yarıştıklarını söyledi.

17 Aralık’ı 74 maddede sıralayan Topçu, İstanbul Mali Şube'de yaşananları tek tek anlattı.

İşte o 74 madde

1. 17/18 Aralık günlerinde İstanbul Mali Şubede yaşanan olaylar;

2. 17 Aralık günü operasyonun yapılması ile Emniyet bir gün ölü sessizliğine gömüldü.

3. İstanbul Emniyette hiç kimse böyle bir operasyon beklemiyor, Ankara'nın buna nasıl bir refleks vereceğini kimse kestiremiyordu.

4. Biz ise operasyonu yaptıktan bir kaç saat sonra görevden alınacağımızı çok önceden biliyorduk.

5. Kaçakçılık ve hayali ihracat yapanları takip ederken karşımıza bir anda bakanlar çıkmıştı.

6. Hayırsever işadamının kendi deyimiyle mamaladığı bakanlar kendisine yardımcı olmak için birbirleriyle yarışıyor,

7. Bir devlet bankasının aracı olduğu hayali ihracatlar üzerinden milyonlarca dolar komisyonlar alınıyor,

8. Aman adamımıza birşey olmasın diye önüne yatılıyor, Çin' e bile bu adama kefiliz diye referans mektupları gönderiliyor,

9. Bu durumdan çok memnun olan bir elemanı hayırsever ‘vergisevmeze‘, “Yakında bütün kabine bize kefil olacak" diyor,

10. Devletin tüm itibarı ayakkabı kutuları karşılığı bu suçlara göz yumanlara hibe ediliyordu.

11. Kendini dokunulmaz sanan hayırsever, takipten şüphelenince önüne yatanın oğluna "bizi kim takip eder de sizin haberiniz olmaz" diyordu.

12. Öyle ya, milyonlarca dolar boşuna mı veriliyor, önüne yatarım diyenlerce dolandırılıyor muydu?

13. Aslında dolandırılmıyor, Türkiye Cumhuriyeti devletinin sadece menfaatçi üç beş adamdan ibaret olmadığını bilmiyordu.

14. Ya polis akademisinden mezun olurken ettiğimiz yemin gereği, milyonların emanetine sadakatle sahip çıkıp görevimizi yapacaktık,

15. Ya da devletin saygınlığını ayaklar altına alarak yolsuzlara yol veren, milyon dolarlarla mamalananlara göz yumacaktık.

16. Peki bunlara göz yumarsak en başta aynaya, sonra çocuklarımızın yüzüne nasıl bakacaktık?

17. Her halükarda bizi halkın gözünde şeytanlaştıracakları, sürüm sürüm süründürecekleri çok belli idi ama umurumuzda bile değildi.

18. Herkesi çevrelerindeki dalkavuklar gibi sananlar, bizim makam ve çıkar peşinde olmadığımızı bilmiyorlardı.

19. 17 Aralık operasyonuna Ankara'nın refleksi bizim beklediğimizden daha geç oldu.

20. Meğer biz sürgün emrini beklerken, korkusundan titreyenler panikle evlerindeki fazla yükü sıfırlamakla meşgulmüş.

21.Nihayet üzerinden 24 saat geçmeden gece Ankaradan gelen talimat gereği 18 Aralık sabahı önce Yakub SAYGILI görevden alındı.

22. Görevden alınmadan önce operasyon savcısının çok önceden verdiği talimat gereği;

23. Suça karıştıkları yönünde bulgular olan bakanlarla ilgili tespitlerin yeraldığı 309 sayfalık bir rapor hazırlamıştık.

24. Savcı, biz görevden alınır alınmaz şubeden ayrılmadan önce bu raporun derhal Savcılığa ulaştırılmasını emretti.

25. Bu rapor ben, Yakub SAYGILI ve Kazım AKSOY tarafından imzalanarak meclise gönderilmek üzere savcıya teslim edildi.

26. 18 Aralık günü öğle saatlerinde Yakub SAYGILI'yı bütün personel alkışlar ve gözyaşları ile şubeden uğurladı.

27.O an henüz benim tayinim açıklanmamıştı. Şubeye yeni atanan Hakan SIRALI, Yakub SAYGILI'nın ayrıldığı ilk dakikada beni odasına çağırdı.

28. Korkudan elleri titriyordu. Bana ilk ve son sorusu olarak gözaltına alınanların ifadelerinin alınmaya başlanıp başlanmadığını sordu.

29. Mali Şubeye yeni gelen, uzmanlık konularına yabancı olan üstelik tarihi bir soruşturmanın ortasında kendini bulan bir polisin;

30. Önce "bu operasyon nedir, nasıl başlamıştır, ne tespit edilmiştir, bakanlar neresinde ne şekilde yer almaktadır?"

31. Şeklinde sorular sorması gerekirken bunların hiç birini sormadan ifadelere başlanıp başlanmadığını sorması çok dikkat çekiciydi.

32. Ben sorudaki niyetini bildiğim için kendisine ifadelerin başladığını belirttim. Morali bozuldu ve tek kelime söylemeye cesaret edemedi.

33. Belli ki ifadelerde sorulacak sorular değiştirilmek istenecek, bunun için ortam hazırlanacaktı.

34. Oysa ifadelerde ne gibi konuların sorulacağı 309 sayfalık raporda belli idi ve bu rapor da savcılığa teslim edilmişti.

35. Yani kendisini sözümüzden çıkmaz diye o makama getirenler soruları değiştirtmek isteyerek kendi adamlarının başını belaya sokacaklardı.

36. Kendisinden önce savcılığa raporun teslim edildiğini, bir soru bile eksiltirse başının belaya gireceğini söylememize rağmen,

37.Onun derdi hâlâ soruları değiştirtmek, ifadelere müdahele ettirmekti ve Yakub SAYGILI ayrılmış olsa bile ben ordayken bu mümkün değildi.

38. Çok geçmeden ben de aynı gün akşam saatlerindeki tayin furyasında görevden alındım.

39. Delillerin karartılmadan dosyanın tamamlanmasında iş henüz görevden alınmayan Mehmet Akif ÜNER ve Hüseyin KORKMAZ' a düşmüştü.

40. Bir süre sonra M. Akif Üner'e " bakan çocuğu rüşvet mi alır Akif ? bu soruyu sormayın" denecekti.

41.Soruları değiştirmeden ifade almaya çalışan memurlar ifadesi alınan zanlılar önünde yeni müdürlerce küçük düşürülecekti.

42.Memurlar ifadeye başlamak için avukat beklerken, avukatlar adliyede sonraki günün nöbetçi hakimi üzerine hesaplar ve planlar yapacak,

43. İşi uzatmak ve oyalamak için "yoldayız geliyoruz" demelerine rağmen şubeye akşama kadar gelmeyecek,

44.Şubeye geldiklerinde ise yeni şube müdürü ifade başlamasın diye koyu sohbetlerle işi uzatmaya çalışacaktı.

45. Bu durum şu an adliyede suç duyurusu olarak yer almaktadır. http://m.t24.com.tr/haber/baris-guleri-suclamayin-dediler-fezlekeden-sayfa-imha-ettiler,264852 …

46. Sorulara ve ifadelere müdahele edildiği haberini alan Başsavcı vekili Zekeriya Öz;

47. Akşam saatlerinde emniyete gelecek ve soruların orjinal şeklini bir CD içinde teslim alacaktı.

48. Daha birinci dakikada ifade alınmasına başlanıp başlanmadığı ile ilgili soru soranların birer kukla oldukları,

49. Yaklaşık bir ay sonra ortaya çıkan bu görüşme ile daha iyi anlaşılacaktı. http://youtu.be/XDwrXN7GoIk

50. Müzakereye mezun olmayan zât, meğer "ifade mifade" almamızdan, başka adreslere girmemizden korkacaktı.

51. O müzakereye mezun değilken, sözlerinden çıkmayan kukla mı müzakereye mezun olacaktı ?

52. Devletine ve milletine sadakatle görevini yerine getiren tüm memurlarımız dosyaya namusları gibi sahip çıktılar.

53. Bedeli çaycısına kadar sürgünler, onlarca soruşturmalar, meslekten ihraçlar, gözaltılar, tutuklamalar olsa bile...

54. Meclise gönderilmek üzere Savcıya teslim ettiğimiz 309 sayfalık rapor bizden sonra gelenlerin elini ayağını bağlamıştı.

55. Delilleri karartmaya güçleri yetmeyince "Akif bakan oğlu rüşvet alır mı hiç"

56. "Bu soruları sorarken vicdanın rahat mı?" şeklinde ajitasyon yapma rezilliğini yaşayacaklardı.

57. Soruşturmaya istedikleri müdaheleyi yapamayınca fezlekeyi imzalamayarak bu kez emniyet tarihinde bir ilke imza atacaklardı.

58. Umduklarını bulamayınca müfettiş görünümlü emir erlerini kullanarak hışımla üstümüze geldiler ve her şeyi adeta didik didik ettiler.

59. Meclise bu raporu göndermemiz konusunu soruşturma malzemesi yaptılar ve

60. "Bakan oğlu rüşvet alır mı hiç" diyenler "bakanları suçlamakla hata ettiniz onlar suç işlemedi" diyerek

61. Savcı takipsizlik kararını açıklamadan önce bizi meslekten ihraç edip, bakanları akladılar.

62. Bugünlerde meclis soruşturma komisyonunun çalışmalarını okuyunca üzülüyorum.

63. Eksik kaynaklardan yola çıkarak öncelikli yapacakları işleri belirlemede zorluk yaşıyorlar.

64. İktidar partisi üyeleri kendi alanlarında topu dolaştırıp takvimi doldurmaya çalışırlarken,

65. Muhalif üyeler de üç oyuncusu eksik takımlar gibi can havliyle birşeyler yapmaya gayret ediyorlar.

66. Değerli komisyon üyeleri, komisyon onaylamasa da bizim bilgimize başvurmanızın önünde hiçbir engel yok.

67. Biz o fezlekeler sağ salim meclisimize ulaştı diye meslekten ihraç edildik, arkadaşlarımız tutuklandı.

68. Sivrisinek ısırdığında ölmekten korkan hastalık hastası hayırsever işadamı dışarıda sefa sürerken ifadeye çağırdığınızda;

69. Hasta numarası yapıp sizi atlatırken, bizim arkadaşlarımız yaşını doldurmamış çocuklarından koparıldılar.

70. Kimisi hasta yatağında ölümü bekleyen ana babasıyla vedalaşırken, kimisi yeni doğan çocuğunu bile göremedi.

71.Milletin hakkını yiyenler yüzsüzce ortada gezerken, bizim arkadaşlarımız paslı suyla yüzlerini yıkamaya mecbur bırakılıyorlar.

72. Biz bu kadar bedel ödemişken siz olayın en yakın canlı şahitlerini dinleme zahmetinde bulunmayacak mısınız ?

73.Çünkü elinizdeki evrak ve dosyalar eksik ve siz bu eksik dosyalarla oyalanıyorsunuz.

74. Benden bu kadar. Takdir siz ve yüce Türk Milletinin....