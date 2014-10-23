Uluslararası Şeffaflık Derneği: 17 Aralık'a verilen takipsizlik hayal kırıklığı yarattı

Uluslararası Şeffaflık Derneği, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması hakkında verilen takipsizlik kararını eleştirdi. Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye'deki yargı kurumları üzerine düşen güvensizlik gölgesi kaldırılmalı, adil ve şeffaf bir süreç yürütülmeye başlanmalıdır” denildi.

Uluslararası Şeffaflık Derneği, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları hakkında verilen takipsizlik kararına karşı bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, verilen takipsizlik kararının toplumda adalete karşı bir soru işareti oluşturduğu ve kamu vicdanını rahatsız ettiği vurgulandı.

Soruşturmalara takipsizlik kararı verilmesinin “hayal kırıklığı” yarattığı vurgulanan açıklamada “Hukuk devleti ilkesi ışığında, bu soruşturmanın hâkim önüne dahi götürülmeden reddedilmesi dikkat çekicidir” ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından yapılan açıklama şöyle:

“17 Aralık yolsuzluk soruşturmaları hakkında verilen takipsizlik kararları, kamu vicdanını rahatsız etmekte ve adalet değerinin açık bir toplumdaki önemi konusunda soru işaretleri doğurmaktadır.

Oldukça önemli iddiaların ortaya atıldığı 17 Aralık tarihinden bu yana yürütülmekte olan soruşturma, Türkiye'de yolsuzlukla mücadele anlamında hayal kırıklığı yaratmış bulunmaktadır. Hukuk devleti ilkesi ışığında, bu soruşturmanın hâkim önüne dahi götürülmeden reddedilmesi dikkat çekicidir. Bu durum, toplumda yargı bağımsızlığına müdahaleler olduğu algısını uyandırmakta ve demokratik bir toplum için hiç de şaşırtıcı olmayan kaygılara neden olmaktadır.

Türkiye’deki herkes için olduğu gibi farklı biçimlerde güce sahip olanların da, haklarında makul bir şüphe duyulmasına yol açan gelişmeler karşısında hukuk önünde aklanmalarına olanak verecek şeffaf bir yargı süreci işletilmesi ve yolsuzlukla mücadele için ortak vicdanı rahatlatacak adımlar atılması gerekmektedir.

Bu nedenlerle, Türkiye'deki yargı kurumları üzerine düşen güvensizlik gölgesi kaldırılmalı, adil ve şeffaf bir süreç yürütülmeye başlanmalıdır.”