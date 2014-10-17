25 Aralık'tan sonra 17 Aralık soruşturması da sıfırlandı!

Eski AKP'li bakanlar Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar, Egemen Bağış ve Muammer Güler'in istifasıyla sonuçlanan 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi.

Savcı Celal Kara'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı Güler'in oğlu Barış Güler, Bakan Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan, Reza Zarrab ve Halk Bankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

İş adamı Rıza Sarraf ile eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler ve eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 53 kişi hakkında, "usulüne uygun delil toplanmadığı, suçun unsurlarının oluşmadığı ve herhangi bir örgüte rastlanmadığı" gerekçesiyle, bu suçlardan kovuşturmaya gerek duyulmadığı ifade edildi.

Başsavcılık, aynı kapsamda soruşturulan eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Arslan'a ilişkin de "dosyasının ayrılması" kararı verdi. Dosyası, "Yardım Toplama Kanunu'na muhalefet" suçundan yürütülmek üzere başka bir esasa kaydedilen Arslan hakkında diğer suçlardan ise takipsizlik hükmü kuruldu.

25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında da 96 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca takipsizlik kararı vermişti.