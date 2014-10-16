Bakanların mal beyanları yeterli değil, yakınları incelenmeli

Meclis Soruşturma Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Erdoğan Bayraktar ve Muammer Güler'in mal beyanları komisyona gelirken, üyeler, bakan çocuklarının ve yakınlarının da mal beyanlarının getirilmesini istedi.

TBMM Soruşturma Komisyonu, üyeleriyle iki saate yakın ilk toplantısını yaptı. Basına kapalı toplantının yapıldığı koridor da basına kapatıldı.



TBMM Başkanlığı’nın komisyonun talebi üzerine soruşturulan bakanlar, Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar, Zafer Çağlayan ve Egemen Bağış’la ilgili en son yenilenen haliyle mal beyanlarını gönderdiği öğrenildi.



Muhalefet, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit isimleri Rıza Sarraf ile ‘ayakkabı kutusundaki’ paralarla gündemden inmeyen eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Arslan’ın dinlenilmesini istedi.



HDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız, “Komisyon da muhalefetin Rıza Sarraf’ ilk dinlenilecek isim olarak gösterdi” dedi. CHP, MHP ve HDP, yarın komisyon başkanlığına ‘dinleme’ yapılacak kişilerin isim listesini verecek.



Komisyon, ilk toplantısında, 26 Ekim’den itibaren iki aylık ek süre talebini de kabul etti.

Dava dosyalanı incelenecek

Toplantıda, komisyon bir anlamda yol haritasını da belirledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında dosya incelemesi yapmak üzere üç kişilik alt komisyon kuruldu. Komisyon Başkanı AKP’li Hakkı Köylü, AKP’den Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve CHP İstanbul Milletvekili Ercan Cengiz dosyaları inceleyecek.

'Rıza Sarraf ve Süleyman Arslan da dinlenmeli'

Muhalefet, yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının kilit isimleri Rıza Sarraf ve Osman Arslan’ın dinlenilmesini düşünüyor. Komisyon üyesi CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, "Rıza Sarraf ve Süleyman Arslan'ı Ankara'da, Komisyon'da dinlemek istediğimizi belirttik" dedi.

'Bakanların mal beyanları yeterli değil'

Komisyon üyesi CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, dört eski bakanın TBMM Başkanlığı'na verdiği mal beyanlarının Komisyon'a geldiğini, ancak Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi'nin mal varlıklarındaki hareketlerle ilgili tespitini beklediklerini söyledi.



"Bu konu aynı zamanda bakan çocuklarıyla ilgili. Bulundukları makam ve mevkiyi kullanarak zenginleşme söz konusudur. Bu menfaati sağlayan çocukları ve onlarla birlikte ahalisidir. Aslında çocuklarının ve yakınlarının mal hareketleri incelendiğinde bir şeyler ortaya çıkacak. Şüpheli sanıkların hiçbiri, kendi üzerinden bu işi döndürmez. Bu nedenle ikinci dereceye kadar olan yakınlarının mal hareketlerinin de tespit edilmesi gerekir” dedi.

Komisyon üyesi fotokopileri alamadı

CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, "Egemen Bağış ile Muammer Güler'in avukatları dosyadan örnek almış ama biz milletvekili olarak alamıyoruz. Bunu yazışmalardan anladık. Bu konuda tepkimizi dile getirdik. Böyle bir şey olamaz" dedi.

Jammer engeli

Öte yandan, komisyon toplantısında dinlemeleri engellemek için jammer konulduğu ve bu nedenle iki saate yakın toplantıda milletvekillerinin cep telefonu çalışmadığı öğrenildi.