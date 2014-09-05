4 eski bakanın yolsuzluk fezlekeleri yeniden Meclis'te

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dört eski bakanla ilgili fezlekeleri, dizi pusulalarını da ekleyerek TBMM Soruşturma Komisyonu'na yeniden gönderdi.

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski AB Bakanı Egemen Bağış, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında kurulan Soruşturma Komisyonu, fezlekelerin yer aldığı klasörleri içindeki eklerle birlikte, dizi pusulasına bağlanarak gönderilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 14 Temmuz tarihinde iade etmişti.

Başsavcılık, dizi pusulalarını ekleyerek 11 klasör dosyayı TBMM Başkanlığı'na gönderdi. Dosyalar, kurye ile dört eski bakanla İlgili Meclis Soruşturma Komisyonu'na elden teslim etti.

Soruşturma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, "Dizi pusulaları geldi, ne yapacaksınız?" sorusu üzerine, "Ne yapacağız ki şu arada yapabileceğimiz bir zaman yok. 1 Ekim'e kadar toplantı yapamayız ama inceleyebiliriz, ben inceleyeceğim" dedi.

"Komisyonun muhalefet üyelerinin, toplantı yapılması için komisyona başvuru yaptığının" anımsatılması üzerine Köylü, "Ben onlara o zaman cevap verdim" dedi. Köylü, "Muhalefet dosyaları görmek isterse" sözlerine, "1 Ekim'den önce görebilir ama toplantıyı 1 Ekim'den sonra yapabiliriz. Ekim ayının ilk haftasında da yapabiliriz toplantıyı" yanıtını verdi.