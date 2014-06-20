4 eski bakan hakkındaki yolsuzluk soruşturması 2015’e kalacak

Haklarında yolsuzluk ve rüşvet iddiası bulunan 4 eski bakan hakkında kurulmasına karar verilen soruşturma komisyonunun çalışmaya başlama olanağı kalmadı.

Meclis’in bu ay sonunda tatile girecek olması nedeniyle ne komisyonun çalışmaya başlaması, ne de dosya ve belgelerin incelemesi söz konusu olabilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yolsuzlukların konuşulmaması taktiğiyle Meclis tarihinde ilk kez bir komisyonun çalışmalarını tamamlaması, kurulma kararı alındıktan bir yıl sonraya ertelenmiş olacak.

Meclis’te örneği yok

Nuray Babacan’ın Hürriyet’teki haberine göre, eski bakanlardan Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar hakkında, 5 Mayıs 2014’de kurulmasına karar verilen soruşturma komisyonunun üyelerinin seçimi, 1,5 aylık sürede “taktik savaşlarına” dönüştü. Muhalefet partileri, TBMM Başkanlığı’nın bu konuda görüş belirtmemiş üye seçilmesi uyarısını dikkate alarak, yeni isimleri bildirdi. Ancak AKP, Meclis Başkanlığı’nın iki kez uyarmasına karşın “Üye taraması sürüyor” gerekçesiyle üyelerin isimlerini bildirmedi.

Neredeyse bir yıl sonraya

Bu da komisyonun kurulmasının Ekim ayına kalması anlamına geliyor. Komisyon, Ekimde çalışmaya başlasa bile görüşmeler 4 ay süreceği için raporunu hazırlaması Şubat-Mart aylarını bulacak. Komisyon raporun görüşülmesi ve Yüce Divan oylamasının yapılması bahar aylarına kalacak. Bu da neredeyse soruşturma komisyonu kurulması kararının alınıp, sonuçlanmasının üzerinde bir yıl geçmesi anlamına gelecek. TBMM’de daha önce oluşturulan soruşturma komisyonlarının 20 gün ila 45 gün içerisinde çalışmaya başladığı biliniyor.

Tartışma yarattı

Cumhurbaşkanlığı seçimi, Musul olayları ve Balyoz kararı gibi siyasi gündemi meşgul eden konular nedeniyle ikinci plana düşen soruşturmalar, muhalefet partileri tarafından her genel kurul toplantısında gündeme getiriliyor. “Soruşturmanın engellenmesi konusu”, bu haftaki oturumlarda da ciddi tartışmalara neden oldu. TBMM Genel Kurulu’nda söz alan CHP Milletvekili Kamer Genç, “5 Mayıs’ta soruşturma komisyonu kurulmasına karar verildi. Bugün 18 Haziran, soruşturma komisyonu kurulmamış. Anayasa’nın 100’üncü maddesine göre soruşturma komisyonunun en süratli şekilde kurulması, iki ay içinde faaliyete geçmesi gerekiyor. AK Parti neden üye vermiyor? Meclis Başkanı Cemil bey, bu hırsızlıkları ve yolsuzları örtmek için çalışan bir insan…” sözleri tartışma yarattı.

Amaç meclisi tatile sokmak

AKP’lilerin itirazları üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de Meclis Başkanının bu konuda inisiyatif almamış olması nedeniyle bu soruşturma komisyonu bugüne kadar kurulamadığını belirterek, usul tartışması açılmasını istedi. Hamzaçebi şunları söyledi:

“Bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu bu üyeleri bildirmemek suretiyle komisyonun kurulmasını engellemiştir. Hesap, önümüzdeki hafta sonuna kadar da bunu bildirmeyerek soruşturma komisyonunu kurmaksızın Meclisi tatile sokmaktır. Şimdi, biz isimleri bildirdik, Meclis Başkanlığı dedi ki, ‘İhsası reyde bulunmuş olanlar var’ Demek ki sizin takibinizle, sizin kontrolünüzle bu isimleri bize bildirdiği anlaşılıyor. ‘Peki’ dedik sizin elinizden o silahı almak için. O isimleri de Meclis Başkanlığına bildirdik. 12 ismimiz Meclis Başkanlığında duruyor ama Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu daha bir tane isim bildirmiş değil. Kaçıyorsunuz, kaçmıyorsanız gelin, söyleyin buradan, deyin ki, Biz de yarın bu isimlerin hepsini bildireceğiz. Var mısınız? Diyemezsiniz.”

Didik didik inceliyoruz

AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın ise yaptığı konuşmada, “Görüşlerini beyan eden milletvekillerini verdikleri için biz onlara itiraz ettik, haklı itirazlarımız haklı görüldü ve dolayısıyla zaten Cumhuriyet Halk Partisi de hukuken isim vermemiş durumda şu anda, isimlerini yenilemedikleri için. 313 tane milletvekilimiz var; tek tek, didik didik bütün milletvekillerimizi araştırıyoruz, kim bu konuyla ilgili ihsası reyde bulunmuşsa onu dışarıda tutuyoruz. Biz yaptık mı sağlam yaparız, işimizi düzgün yaparız” yanıtı verdi. Aydın, üyeleri ne zaman bildireceklerini ise açıklamadı.