'Paraları sıfırlama' kaydına 'montaj' diyen TÜBİTAK'tan detaylı rapor yok

Başbakan Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen “paraları sıfırlama” ses kayıtlarına ilişkin TÜBİTAK raporunu talep eden Kütahya Bağımsız Milletvekili İdris Bal’a ret yanıtı verildi.

TÜBİTAK, raporunda konuşmaların “hece hece montajlandığını” iddia etmiş ama konuyla ilgili ayrıntıları kamuoyuna açıklamamıştı. Taraf'tan Dilek Gedik'in haberine göre, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında mail yoluyla raporu TÜBİTAK’tan talep eden İdris Bal’a yine maille cevap verildi. “Talep ettiğiniz belgeler bilgi edinme hakkı kapsamında olmadığından tarafınıza verilememektedir” ifadeleriyle başlayan yanıtta konuyla ilgili şu gerekçeler sıralandı: “4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununun ‘Adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler’ başlıklı 20’nci maddesine göre; Açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde; Suç işlenmesine yol açacak, suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanunî yollarla yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek, yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek, hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlâl edecek, nitelikteki bilgi veya belgeler, bu kanun kapsamı dışındadır. Anılan madde hükmü gereğince, talep ettiğiniz belgeler bilgi edinme hakkı kapsamında olmadığından tarafınıza verilememektedir.”

Çekindiklerinin göstergesi

Olumsuz yanıtı değerlendiren İdris Bal, “Söz konusu rapor, şeffaflık gereği açıklanmalı, Başbakan’a yönelik bir dava yok ki neden gizleniyor. Anlaşılıyor ki TÜBİTAK, bilimsel olmayan bir raporu paylaş-maktan çekiniyor. Bu, kendilerine, bilim-selliklerine güvenme-diklerinin göster-gesidir” dedi.