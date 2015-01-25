İngiltere’nin Suudi Arabistan Kralı Abdullah Abdullah Bin Abdulaziz’in ölümü için ulusal yas ilan etmesi, kamuoyunda büyük bir tepkiye neden oldu. İngiltere’nin en büyük gazetelerinden Independent “İngiltere bir tiranın yasını tutuyor” başlığını atarken, siyasetçiler “İnsan hakları karnesi böyle olan bir ülke için bayrakları yarıya indirmek kabul edilemez. Blogger’ları kırbaçlatan adama İngiliz ikiyüzlülüğü... Aptalca bir hareket” diye tepki gösterdi. Eski Muhafazakâr Parti milletvekili Louise Mensch ise Kraliçe II. Elizabeth ve Başbakan David Cameron’a küfür etti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın (91) ölümü üzerine İngiltere’de bayrakların yarıya indirilmesi, yazarlardan ve siyasilerden büyük tepki çekti. Independent gazetesi “Tiran’a yas” başlıklarıyla çıktı. Ada basını, İngiltere’nin bir ‘tirana’ yas tutmasını eleştirirken, çeşitli çevrelerden gelen olumsuz reaksiyonlara geniş şekilde yer verdi. Muhalefetteki İşçi Partisi’nden milletvekili Ann Clwyd, Suudi Arabistan’ın insan hakları karnesinin dünyanın en kötülerinden biri olduğunu belirterek “Bizim gibi ülkelerden insanlar protesto için her fırsatı değerlendirmeli çünkü kamuoyu böyle barbarlıklardan dehşete düşüyor” diye konuştu. İngiliz vekil, “Birçok ülkenin lideri ölüyor ama insan hakları karnesi böyle olan bir ülke için bayrakları yarıya indirmek kabul edilemez” dedi.

İskoç Muhafazakâr Partisi lideri Ruth Davidson ise bayrakların yarıya indirilmesini ‘Aptalca bir hareket’ olarak niteledi. Yazar Tom Holland, “İngiliz ikiyüzlülüğü. Blogger’ları kırbaçlatan, Hıristiyanlığa geçenleri idam eden bir ülkenin kralı için bayraklar yarıya iniyor” diyerek tepkisini gösterdi.

Kraliçe’ye küfür etti

En sert tepki ise İngiliz köşe yazarı ve Muhafazakar Parti’nin eski milletvekili Louise Mensch’den geldi. Mensch, Kral Abdullah’ın ölümü üzerine taziye mesajı yayınlayan İngiltere Başbakanı David Cameron’a küfürle cevap verdi. Cameron’ın Twitter mesajını alıntılayan Mensch, bunun altına ‘F..k You’ diye küfürlü mesaj yazdı. Mensch, “Kadınları kırbaçlatan ve otomobil sürmelerine izin vermeyen bir adam için başsağlığı dilemek kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan’a da küfür eden Mensch, “Batı’nın miskin erkek liderleri utansın” diye yazdı. Eski kadın vekilin öfkesi bu mesajlardan sonra da geçmedi. Bir takipçisinin taziye mesajı yayınlama kararının İngiltere Kraliçesi Elizabeth tarafından alındığını belirtmesi üzerine, Louise Mensch “F..k Her” diye Kraliçe’ye de küfür etti.

Obama gezisini kesecek

Kral Abdullah’ın ölümünün ardından ABD Başkanı Barack Obama, Hindistan’a yaptığı seyahati 1 gün kısalttı. Pazar günü Hindistan’da olacak olan Obama ve eşi Michelle Obama, salı günü Tac Mahal’e yapacakları geziyi iptal ederek, Suudi Arabistan’a gitme kararı aldı. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın da birkaç gün içinde bir heyetle birlikte Suudi Arabistan’da olması bekleniyor. İngiltere Başbakanı David Cameron, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Prens Charles ise dün Suudi başkenti Riyad’a giderek tahta geçen Kral Selman’a taziyelerini bizzat sundu.