İşte Kral Abdullah'ın Suudi Arabistan'ı

Samira Rahmoon, Mayıs 2008’de büyü yapmak suçlamasıyla din polisi tarafından tutuklanan ve geçtiğimiz kasım ayında idama mahkûm edilen Lübnanlı TV medyumu Ali Sibat’ın karısı. Samira Rahmoon, kızı Jamal ile birlikte yolu kapatarak kocasının affedilmesi için yalvarmayı deniyor. Ali Sibat sadece birkaç ay sonra kafa kesme cezasından kurtulmayı başardı.
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Bir Suudi kadın taksiye biniyor, çünkü Suudi Arabistan’da kadınların araba kullanması yasak
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Sırtı sokağa dönük kadın, kocasının 6 yaşındaki, kızını öldürmekten suçlu bulunduktan sonra masumiyetini haykırıyor. Bir polis bu görüntüleri yüklediği için tutuklandı.
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Bu sızdırılmış video, Suudi Arabistan’da üç adamın alenen kafa kesme görüntülerini içeriyor.
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Protestocular Suudi monarşiyi eleştirdiği gerekçesiyle 1000 kırbaç cezasına mahkûm edilen Suudi aktivist Raif Bedevi’ye verilen ceza ve eziyete tepki göstermek için ABD elçiliğinin önünde toplandı.
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10 yıl hapis ve 1000 kırbaç cezasına çarptırılan Suudi aktivist Raif Bedevi’nin 50’şer kırbaç halinde 20 haftada tamamlanması planlanan cezasının ilk bölümü çektiği sırada Suudi elçiliğinin önünde toplanan protestocular, temsili bir gösteri düzenledi.
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Suudiler, 2004’teki bir aylık affın ardından aranan militanları yakalamak için El Huber’de polis güçlerinin sardığı bir caminin etrafında toplanmış.
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Bir Suudi sürücü, Fazileti Tanıtma ve Ahlaksızlığı Önleme Komisyonu’nun logosunu taşıyan bir afişin karşısında duruyor. Afişte Suudi Din Polisi’nin İslam’ın daha katı kuralları olan Vahabi mezhebine inanmayı zorlamasının daha iyi olacağı yazıyor
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Suudi Arabistan’da cinayet, tecavüz, dine saygısızlık, silahlanma, soygun, uyuşturucu kullanımı, din değiştirme, zina ve büyücülük suçlarına ölüm cezası veriliyor. Kaynak: Huffingtonpost