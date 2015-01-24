Kral Abdullah öldü, 2. Elizabeth 'en yaşlı monark' oldu

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 91 yaşındaki eski Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın vefatının ardından dünyanın en yaşlı monarkı unvanına sahip oldu.

Bir süredir hastanede tedavi gören Suudi Arabistan Kralı Abdullah Bin Abdulaziz El Suud vefat etti. Kral Abdullah 91 yaşındaydı. Kral Abdullah'ın vefatının ardından yeni kral, Kral Abdullah'ın kardeşi veliaht Prens Selman Bin Abdülaziz El Suud oldu.

Kral Abdullah 2005 yılında tahta geçmişti. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Prens Selman'ı arayarak, Kral Abdullah'ın sağlık durumu hakkında bilgi almış, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Yerel saatle 01.00'de hayata veda eden Merhum Kral Abdullah Bin Abdülaziz'in cenazesi dün başkent Riyad'da ikindi namazının ardından toprağa verildi. Kral Abdullah, kardeşi Fahd bin Abdulaziz'in 1 Ağustos 2005'te vefat etmesi üzerine ülke yönetiminin başına geçmişti.

Elizabeth en yaşlısı oldu

88 yaşındaki II. Elizabeth, 1952 yılından bu yana İngiltere kraliyet tahtının sahibi. İngiltere kraliçesi II. Elizabeth’i 87 yaşlarındaki Malezya Kralı Sultan Abdülhalim ve Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej takip ediyor.