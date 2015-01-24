T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kral Abdullah öldü, 2. Elizabeth 'en yaşlı monark' oldu

88 yaşındaki II. Elizabeth, 1952 yılından bu yana İngiltere kraliyet tahtının sahibi

24 Ocak 2015 10:35

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 91 yaşındaki eski Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın vefatının ardından dünyanın en yaşlı monarkı unvanına sahip oldu.

Bir süredir hastanede tedavi gören Suudi Arabistan Kralı Abdullah Bin Abdulaziz El Suud vefat etti. Kral Abdullah 91 yaşındaydı.  Kral Abdullah'ın vefatının ardından yeni kral, Kral Abdullah'ın kardeşi veliaht Prens Selman Bin Abdülaziz El Suud oldu.

Kral Abdullah 2005 yılında tahta geçmişti. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Prens Selman'ı arayarak, Kral Abdullah'ın sağlık durumu hakkında bilgi almış, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Yerel saatle 01.00'de hayata veda eden Merhum Kral Abdullah Bin Abdülaziz'in cenazesi dün başkent Riyad'da ikindi namazının ardından toprağa verildi. Kral Abdullah, kardeşi Fahd bin Abdulaziz'in 1 Ağustos 2005'te vefat etmesi üzerine ülke yönetiminin başına geçmişti.

Elizabeth en yaşlısı oldu

88 yaşındaki II. Elizabeth, 1952 yılından bu yana İngiltere kraliyet tahtının sahibi. İngiltere kraliçesi II. Elizabeth’i 87 yaşlarındaki Malezya Kralı Sultan Abdülhalim ve Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej takip ediyor.

 

ETİKETLER

elizabethabdullahingilteresuudi arabistanöldüyaşlıhaber

İlgili Haberler

Kral Abdullah'ın mirası

Suudi Arabistan Kralı Abdullah, aşırı tutuculuğuyla tanınan ülkesinde sınırlı da olsa reform adımları atmış, hatta bu reformlarla Vahabi din adamlarının tepkisini çekmişti. Ancak radikal değişimlerden hep kaçındı.

Kral Abdullah için Türkiye, milli yas ilan etti

Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz el-Suud'un hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye 1 günlük milli yas ilan etti

Kral Abdullah için alınan yas kararına büyük tepki: Reyhanlı için, Roboski için yas ilan edildi mi?

Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın ölümü nedeniyle Türkiye'de bir günlük yas ilan edilmesine sosyal medyadan tepki yağdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24