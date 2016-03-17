Independent: İngiliz akademisyene yapılan muamele AB liderleri için yüz kızartıcı

Independent gazetesi, Türkiye'de yaşayan İngiliz akademisyen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi Chris Stephenson'ın "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesi ile sınır dışı edilmesine sayfalarında yer verdi.

Gazete, olayın zamanlamasının mülteci krizinin çözümü için Türkiye ile varılan prensip anlaşmasını ele alacak Avrupa Birliği (AB) liderleri için son derece yüz kızartıcı olduğunu yazdı. Laura Pitel imzalı haberde, AB'nin, Türkiye'de "terörle mücadele" adına akademisyenlere, gazetecilere ve avukatlara yönelik baskının arttığı bir dönemde Ankara ile anlaşma sağladığına dikkat çekildi. 25 yıldır Türkiye'de yaşayan Stephenson'ın eşi ve kızının bu sınır dışı edilme kararını "çok korkunç ve yanlış" buldukları da bildirildi.

Chris Stephenson adliyedeki güvenlik aramasında çantasından, HDP İstanbul İl Örgütü’nün bastırdığı Nevruz kutlamaları davetiyesinin çıkmasının ardından önce gözaltına alınıp serbest bırakılmış, sonra sınır dışı edilmişti.

Chris Stephenson, Barış İçin Akademisyenler inisiyatifinin "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı metnine imza atan akademisyenlere destek vermişti. Bu akademisyenlerden üçü halen tutuklu.

Türkiye'de insan haklarına yönelik kaygıların arttığını kaydeden Independent ise haberinde ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün TBMM'ye yaptığı çağrıyı hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kalırılması konusunda derhal adım atılmasını istemişti. Erdoğan, "Terör, terörist tanımını tekrar yapmalıyız. Ceza Kanunumuzu hemen değiştirmeliyiz" demişti.

Online ders

Stephenson'un öğrencileri, bugün "yarım kalan derslerini" online tamamladılar. Stephenson skype üzerinden bağlantı kurarak sınıfta toplanan Bilgi Üniversitesi'ndeki öğrencilerine seslendi.