T24 LogoT24 Logo
Gündem

Independent: İngiliz akademisyene yapılan muamele AB liderleri için yüz kızartıcı

25 yıldır Türkiye'de yaşayan Stephenson'ın eşi: Karar çok yanlış ve korkunç

17 Mart 2016 14:40

Independent gazetesi, Türkiye'de yaşayan İngiliz akademisyen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi Chris Stephenson'ın "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesi ile sınır dışı edilmesine sayfalarında yer verdi.

Gazete, olayın zamanlamasının mülteci krizinin çözümü için Türkiye ile varılan prensip anlaşmasını ele alacak Avrupa Birliği (AB) liderleri için son derece yüz kızartıcı olduğunu yazdı. Laura Pitel imzalı haberde, AB'nin, Türkiye'de "terörle mücadele" adına akademisyenlere, gazetecilere ve avukatlara yönelik baskının arttığı bir dönemde Ankara ile anlaşma sağladığına dikkat çekildi. 25 yıldır Türkiye'de yaşayan Stephenson'ın eşi ve kızının bu sınır dışı edilme kararını "çok korkunç ve yanlış" buldukları da bildirildi.

Chris Stephenson adliyedeki güvenlik aramasında çantasından, HDP İstanbul İl Örgütü’nün bastırdığı Nevruz kutlamaları davetiyesinin çıkmasının ardından önce gözaltına alınıp serbest bırakılmış, sonra sınır dışı edilmişti.

Chris Stephenson, Barış İçin Akademisyenler inisiyatifinin "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı metnine imza atan akademisyenlere destek vermişti. Bu akademisyenlerden üçü halen tutuklu.

Türkiye'de insan haklarına yönelik kaygıların arttığını kaydeden Independent ise haberinde ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün TBMM'ye yaptığı çağrıyı hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kalırılması konusunda derhal adım atılmasını istemişti. Erdoğan, "Terör, terörist tanımını tekrar yapmalıyız. Ceza Kanunumuzu hemen değiştirmeliyiz" demişti.

 

Online ders

Stephenson'un öğrencileri, bugün "yarım kalan derslerini" online tamamladılar. Stephenson skype üzerinden bağlantı kurarak sınıfta toplanan Bilgi Üniversitesi'ndeki öğrencilerine seslendi. 

ETİKETLER

akademisyenchris stephenson

İlgili Haberler

Meslektaşlarına destek için adliyeye giden İngiliz akademisyen, çantasındaki HDP'nin Newroz davetiyesi nedeniyle gözaltında!

Stephenson, Twitter hesabından bu geceyi gözaltına geçireceğini duyurdu

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: Chris Stephenson derhal serbest bırakılmalı, uluslararası platformlarda girişimde bulunacağız!

''Akademisyenler üzerindeki baskıya son verilmeli, akademi özgür bırakılmalıdır''

25 yıldır Türkiye'de yaşayan İngiliz akademisyen sınır dışı edildi!

Chris Stephenson, çantasında HDP'nin Newroz davetiyesini taşıdığı için gözaltına alınmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24