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Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: Chris Stephenson derhal serbest bırakılmalı, uluslararası platformlarda girişimde bulunacağız!

''Akademisyenler üzerindeki baskıya son verilmeli, akademi özgür bırakılmalıdır''

15 Mart 2016 18:24

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSGP), yıkıma uğrayan kentlerde ‘akademik nöbet’ tutacaklarını açıkladıktan sonra gözaltına alınan akademisyenler Esra Mungan, Kıvanç Ersoy, ve Muzaffer Kaya’ya destek olmak için Çağlayan Adliyesi’ne giden ve burada çantasından çıkan HDP’nin Newroz davetiyesi nedeniyle gözaltına alınan Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Chris Stephenson için açıklama yayımladı. Açıklamada, YSGP'nin fahri danışman üyesi de olan Stephenson şahsında bütün gözaltındaki akademisyenlerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları için, ulusal ve uluslararası her platformda girişimde bulunacakları duyuruldu.

YSGP’nin açıklaması şöyle:

Son günlerdeki, birey hak ve özgürlüklerinin tartışma konusu olduğu, her türlü demokratik hak kullanmanın terör eylemi olarak değerlendirildiği olaylara bir yenisi daha eklenmiş durumdadır.

15 Mart 2016 tarihinde yani bugün, gözaltına alınan akademisyenlere destek amacıyla Çağlayan Adliyesine giden ve kendisi de Bilgi Üniversitesinde akademisyen olan, Partimizin Fahri Danışman Üyesi Chris Stephenson, girişteki arama sırasında çantasında bulunan İstanbul Newroz davetiyeleri nedeniyle gözaltına alınmıştır.

Partimizin Eş Sözcüsü Naci Sönmez’in İstanbul Emniyet Müdürüyle görüşme talebine şu ana kadar olumlu bir yanıt verilmemiştir. Kendisi aynı zamanda İngiliz vatandaşı olan Chris Stephenson uzun yıllardır Türkiye’de yaşamakta olan ve yaşadığı ülkenin sorunlarıyla yakından ilgilenen çok değerli bir akademisyendir.

Ülkemizin son aylarda yaşadığı çatışmalı, toplumsal gerilimi tırmandıran ve barış iklimini zehirleyen sürecinin dünya kamuoyu tarafından da dikkatle takip edildiği bir dönemde, uzun yıllardır bu ülkede yaşamakta olan bir İngiliz vatandaşı böylesine komik bir gerekçeyle gözaltına alınmıştır.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi olarak;

Chris Stephenson şahsında bütün gözaltındaki akademisyenlerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları için, ulusal ve uluslararası her platformda girişimde bulunmaya kararlıyız.

Geleceğimizle ilgili kaygı duyan ve söz kuran akademisyenler üzerindeki baskıya son verilmeli, akademi özgür bırakılmalıdır. Ülkede yaşanmakta olan çatışmaların, insan yaşamını hiçe sayan uygulamaların son bulması için herkesi dayanışma içinde hareket etmeye davet ediyoruz.

 

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