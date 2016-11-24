IMF verilerine göre, TL'de kısa vadeli beklentiler aşağı yönlü

Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre Malezya, Türkiye ve Güney Afrika paraları, gelişen piyasa paralarındaki zayıflamanın devam etmesi durumunda en korunmasız olanlar. Konuya ilişkin bir IMF göstergesine göre söz konusu ülkelerin dış rezervleri önerilen seviyelerin altında bulunuyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, IMF tahminine göre Malezya'nın döviz rezervleri 2016 sonunda 100 milyar dolar olacak. Kurumun Rezerv Yeterlilik Değerlendirme göstergesine göre Malezya'nın kısa vadeli yabancı para cinsinden borcu nedeniyle 118.8 milyar dolar rezerve ihtiyacı bulunuyor. Malezya'nın 22 Kasım itibariye toplam 98.3 milyar doları bulunuyor.

Bloomberg'ün Barclays EM Local Currency Government Endeksi'ne göre Malezya yüzde 15.8'lik yıl sonu açığı ile 16 gelişen piyasa arasında birinci sırada yer alıyor. Türkiye ise yüzde 8.6 ile ikinci ve Güney Afrika yüzde 4.6 ile üçüncü sırada yer alıyor. SBI Securities tahvil birimi yöneticisi Tsutomu Soma, rezervlerde zayıf bir pozisyonun para birimlerini korunmasız bırakan ana nedenlerden biri olduğunu belirtti.

Malezya Ringiti, Türk Lirası ve Güney Afrika Randı'nın kısa vadeli beklentilerin aşağı yönlü göründüğü paralar arasında bulunduğunu ifade etti.