Yabancı yatırımcı 573 milyon dolar hisse ve tahvil sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.



Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Kasım haftasında net 201,4 milyon dolarlık hisse senedi, 371,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 42,3 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) sattı.



Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 38 milyar 89,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 18 Kasım haftasında gerçekleştirilen satış ve hisse senedi değerlerindeki azalışla 36 milyar 456,2 milyon dolara geriledi. BIST 100 endeksi geçen hafta dolar bazında yüzde 3,19 değer kaybetmişti.



Yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, aynı dönemde yapılan 371,6 milyon dolarlık net satış, DİBS değerlerindeki düşüş ve dolar kurundaki yükselişle 31 milyar 551,4 milyon dolardan 29 milyar 735,2 milyon dolara indi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 42,3 milyon dolarlık net satışla 918,6 milyon dolardan 876,3 milyon dolara geriledi.