T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yabancı yatırımcı 573 milyon dolar hisse ve tahvil sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Kasım ile biten haftada net 201,4 milyon dolarlık hisse senedi 371,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı

24 Kasım 2016 19:40

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Kasım haftasında net 201,4 milyon dolarlık hisse senedi, 371,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 42,3 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 38 milyar 89,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 18 Kasım haftasında gerçekleştirilen satış ve hisse senedi değerlerindeki azalışla 36 milyar 456,2 milyon dolara geriledi. BIST 100 endeksi geçen hafta dolar bazında yüzde 3,19 değer kaybetmişti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, aynı dönemde yapılan 371,6 milyon dolarlık net satış, DİBS değerlerindeki düşüş ve dolar kurundaki yükselişle 31 milyar 551,4 milyon dolardan 29 milyar 735,2 milyon dolara indi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 42,3 milyon dolarlık net satışla 918,6 milyon dolardan 876,3 milyon dolara geriledi.

ETİKETLER

tahvilhisse senediyabancı yatırımcısenetiç borç

İlgili Haberler

Sabah yazarı: Dayatmacılar "Faizi artır, kendini ispatla" oyunu oynuyor, Merkez Bankası gereğini yapacak

Erdoğan, "Bankacılara sesleniyorum, lütfen faizi düşürün" demişti

Merkez Bankası düşürdü, AP arttırdı; dolar 3,45'i de aştı!

Erdoğan, MB'yi eleştirerek "Halkın karşısında tokadı yiyen benim" demişti

Merkez Bankası, Erdoğan'ın çıkışına rağmen tırmanan dolara karşı faizi artırdı!

Erdoğan, Merkez'in faiz indirimini yeterli bulmadığını söylemişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24