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Ekonomi

Merkez Bankası, Erdoğan'ın çıkışına rağmen tırmanan dolara karşı faizi artırdı!

Erdoğan, Merkez'in faiz indirimini yeterli bulmadığını söylemişti

24 Kasım 2016 16:43

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kritik faiz kararını açıkladı. Merkez, ekonomistlerin artış beklediği faizde değişikliğe giderek 8 ay aranın ardından ilk kez artırıma gitti. Merkez'in bu kararı, piyasaların yönünü de etkileyecek. Türk lirası dolar karşısında tarihi değer kayıplarını yaşarken, dolar bugün itibariyle 3,42'yi görmüştü. Merkez'in bu kararının ardından dolar 3,37 lira seviyesine kadar indi.

Merkez, politika faizini çeyrek puan artırarak yüzde 8'e yükseltti. Faiz koridorunun üst bandını da çeyrek puan artırdı.

Para Politikası Kurulu Toplantısında sonra yapılan açıklamaya göre, marjinal fonlama oranı yüzde 8,25’ten yüzde 8,5’e yükseltilirken, Merkez Bankası borçlanma Faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutuldu.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 7,5’ten yüzde 8’e yükseltilirken, Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutuldu, borç verme faiz oranı ise yüzde 9,75’ten yüzde 10’a yükseltildi.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son dönemde açıklanan veriler yılın üçüncü çeyreğinde iktisadi faaliyette ivme kaybına işaret etmektedir. Öte yandan, Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla son çeyrekten itibaren iktisadi faaliyette toparlanma beklenmektedir.

Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.Toplam talepteki yavaşlama enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Bununla birlikte, yakın dönemde küresel belirsizliklerdeki artış ve yüksek oynaklıklara bağlı olarak yaşanan döviz kuru hareketleri enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Kurul, söz konusu gelişmelerin beklentiler ve fiyatlama davranışları üzerindeki olumsuz etkisini sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir. Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümüne bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek para politikasındaki temkinli duruş sürdürülecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

 

Ekimde faize dokunmadı

 

Merkez Bankası ekim toplantısında faize dokunmamıştı. Faiz koridorunun üst bandında art arda 7 indirim yapan Merkez, indirimlere ara vermişti.

 

Erdoğan eleştirmişti

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Borsa İstanbul'da yaptığı konuşmada, dolardaki artış ve piyasalardaki dalgalanmaları hatırlatarak,  "Merkez Bankası bağımsızdır dediler ama ben siyasetçiyim. Resmen müdahale yetkim yok ama ben de eleştirimi yapacağım. Halkın karşısında tokadı yiyen benim. Öyleyse uyarımı yapacağım o da çözüm yolları bulsun. Tokadı ben yiyeyim, sefayı o sürsün yok öyle bir şey" açıklaması yapmıştı.

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