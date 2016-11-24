Merkez Bankası düşürdü, AP arttırdı; dolar 3,45'i de aştı!

Sabah saatlerinde 3.42 ile tarihi rekor yüksek seviyeye çıkan, ardından Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 3.3703 seviyesine kadar düşen kur Avrupa Parlamentosu'nun kararının etkisiyle 3.45'i aştı. Kur saat 19:03 itibariyle 3.4533'e ulaşarak yeni rekor kırdı. Dolar gece yarısı itibariyle 3,4451'den işlem görüyor.

Merkez Bankası Kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizini 50 baz puan, üst bandı 25 baz puan yükseltti. Kararın ardından kur 3.36'lı seviyelere geriledi. Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %7,50'den % 8'e, gecelik marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) % 8,25'ten % 8,50'ye yükseltirken, gecelik borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) % 7,25te sabit tuttu.



Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını da tüm vade dilimlerinde 50 baz puan düşürdü. Söz konusu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar dolar dolar ilave likidite sağlanmış olacağını bildirildi.

Dolar/TL'nin sabah saatlerindeki yükselişinde Fed'den faiz artış beklentilerinin kuvvetlenmesi de etkili oldu. Dün açıklanan Fed tutanakları çoğu yetkilinin yakın zamanda faiz artışına sıcak baktığını gösterdi.



Tutanaklarda; "Üyelerin birçoğu, gelecek verilerin Komitenin hedeflerine yönelik ilerlemenin sürdüğünü göstermesi halinde, faiz artışına nispeten yakın zamanda gidilmesinin gayet uygun olacağı yönünde görüş bildirdi" ifadelerine yer verildi.



ABD'de dün açıklanan güçlü dayanıklı mal siparişleri ile tüketici güveni verileri de faiz artırımı beklentilerini destekledi.

Binali Yıldırım, doların 3,40 olduğunu gazeteciden öğrenmişti:

Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbul programı nedeniyle bir önceki gün yapılacağı açıklanan Ekonomi Koordinasyonu Kurulu (EKK) toplantısı iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün son dakika kararıyla 19.30'da Beştepe'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nu topladı.

"Tokatı yiyen benim"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün "Merkez Bankası bağımsızdır dediler ama ben siyasetçiyim. Resmen müdahale yetkim yok ama ben de eleştirimi yapacağım. Öyleyse uyarımı yapacağım o da çözüm yolları bulsun" sözlerinin ardından Merkez Bankası, politika faizini çeyrek puan artırarak yüzde 7,75'e yükseltti. Faiz koridorunun üst bandını da çeyrek puan artırdı. Merkez, politika faizini çeyrek puan artırarak yüzde 8'e yükseltti. Faiz koridorunun üst bandını da çeyrek puan artırdı.

Para Politikası Kurulu Toplantısında sonra yapılan açıklamaya göre, marjinal fonlama oranı yüzde 8,25’ten yüzde 8,5’e yükseltilirken, Merkez Bankası borçlanma Faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutuldu.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 7,5’ten yüzde 8’e yükseltilirken, Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutuldu, borç verme faiz oranı ise yüzde 9,75’ten yüzde 10’a yükseltildi.

Ekimde faize dokunmadı

Geçen ayki toplantıda alınan PPK kararıyla 7 ay sonra faiz indirimlerine ara verilmişti. Döviz kurlarındaki hareketlilik sebebiyle önce geçtiğimiz cuma akşamı Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında dün akşam da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Beştepe’de Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirilmişti.

Merkez Bankası son olarak Ocak 2014’te politika faizini yüzde 4.5’ten yüzde 10’a yükseltmişti. 2014 Ocak ayında kurdaki hareketler nedeniyle olağanüstü PPK toplantısı yapılmıştı.

Erdoğan eleştirmişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Borsa İstanbul'da yaptığı konuşmada, dolardaki artış ve piyasalardaki dalgalanmaları hatırlatarak, "Merkez Bankası bağımsızdır dediler ama ben siyasetçiyim. Resmen müdahale yetkim yok ama ben de eleştirimi yapacağım. Halkın karşısında tokadı yiyen benim. Öyleyse uyarımı yapacağım o da çözüm yolları bulsun. Tokadı ben yiyeyim, sefayı o sürsün yok öyle bir şey" açıklaması yapmıştı.