Merkez'in brüt döviz rezervleri 5 milyar dolar düştü

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 106.3 milyar dolardan 101.3 milyar dolara düştü.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kritik faiz kararını açıkladı. Merkez, ekonomistlerin artış beklediği faizde değişikliğe giderek 8 ay aranın ardından ilk kez artırıma gitti. Merkez'in bu kararı, piyasaların yönünü de etkileyecek. Türk lirası dolar karşısında tarihi değer kayıplarını yaşarken, dolar bugün itibariyle 3,42'yi görmüştü. Merkez'in bu kararının ardından dolar 3,37 lira seviyesine kadar indi. Ancak Avrupa Parlamentosu kararının açıklanmasıyla dolar 3,44 seviyesini açtı.

Merkez, politika faizini çeyrek puan artırarak yüzde 8'e yükseltti. Faiz koridorunun üst bandını da çeyrek puan artırdı.

Para Politikası Kurulu Toplantısında sonra yapılan açıklamaya göre, marjinal fonlama oranı yüzde 8,25’ten yüzde 8,5’e yükseltilirken, Merkez Bankası borçlanma Faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutuldu.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 7,5’ten yüzde 8’e yükseltilirken, Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutuldu, borç verme faiz oranı ise yüzde 9,75’ten yüzde 10’a yükseltildi.