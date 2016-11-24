T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez'in brüt döviz rezervleri 5 milyar dolar düştü

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 106.3 milyar dolardan 101.3 milyar dolara düştü

24 Kasım 2016 19:32

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 106.3 milyar dolardan 101.3 milyar dolara düştü.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kritik faiz kararını açıkladı. Merkez, ekonomistlerin artış beklediği faizde değişikliğe giderek 8 ay aranın ardından ilk kez artırıma gitti. Merkez'in bu kararı, piyasaların yönünü de etkileyecek. Türk lirası dolar karşısında tarihi değer kayıplarını yaşarken, dolar bugün itibariyle 3,42'yi görmüştü. Merkez'in bu kararının ardından dolar 3,37 lira seviyesine kadar indi. Ancak Avrupa Parlamentosu kararının açıklanmasıyla dolar 3,44 seviyesini açtı.

Merkez, politika faizini çeyrek puan artırarak yüzde 8'e yükseltti. Faiz koridorunun üst bandını da çeyrek puan artırdı.

Para Politikası Kurulu Toplantısında sonra yapılan açıklamaya göre, marjinal fonlama oranı yüzde 8,25’ten yüzde 8,5’e yükseltilirken, Merkez Bankası borçlanma Faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutuldu.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 7,5’ten yüzde 8’e yükseltilirken, Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutuldu, borç verme faiz oranı ise yüzde 9,75’ten yüzde 10’a yükseltildi.

 

ETİKETLER

merkez bankasıfaizdövizrezerv

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24