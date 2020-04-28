İmamoğlu'ndan Fahrettin Altun açıklaması: Hatalarını kabul ettiler, 'yapıyı kendimiz yıkarız' dediler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Vakıflar'a ait araziye yaptırdığı çardak ve şöminenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yıkılmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Kendileri hatalarını kabul ettiler; yıkıp yapacağını ifade ettiler" dedi.

Halk TV'de İsmail Saymaz, Gürkan Hacır ve Barış Yarkadaş'ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu konu hakkında şunları şöyledi:

"Fahrettin Altun Bey'i tanımam etmem. Eve yapılan işlem kişiye göre yapılmaz. Zaten tesadüftür. İşlem yapıldığı gün basında da yer buldu. Kendileri hatalarını kabul ettiler, kendileri yıkıp yapacağını ifade etti. Arkadaşlarımızın bana ulaştığı rapor bu yönde. Bizim arkadaşlarımızın bana ulaştığı rapor bu yönde. Hatalarını kabul ederek karşılıklı tutanak tutulduğunu ifade etti. Zabıtalar hangi işlem yapılması gerekiyorsa yaptılar. Ama detaylı şekilde şu var bu var diye elimde rapor yok. Talep edilirse paylaşılır. Bu konuda bize ihbar geldi. İhbar üzerine arkadaşlarımız oraya gitti. Medyaya yansıdıktan sonra ben Fahrettin Bey'e ait olduğunu öğrendim. Ama kendileri hatalarını kabul ettiler ve arkadaşlarımız tutanak tuttular."

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un Kuzguncuk’ta kiraladığı arazide başlattığı inşaat İBB ekiplerince yıkıldı

TIKLAYIN - CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'tan "Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken yakalanıp kaçtığı" iddialarına yanıt

TIKLAYIN - İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma

TIKLAYIN - İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde kiraladığı araziye yaptırdığı yapının İBB tarafından yıkıldığı haberlerine ‘terör’ soruşturması

tıklayın - CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na 'Fahrettin Altun' soruşturması