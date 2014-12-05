İmam hatip liselerinin öğrenci sayısı 11 yılda 7 kat arttı

Eğitim-Sen’in Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Antalya’da devam eden 19’uncu Milli Eğitim Şurası’nda açıkladığı rakamlara göre, imam hatip liselerindeki öğrenci sayısı 2002-2003 eğitim-öğretim döneminde 71 bin iken 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 474 bine yükseldi. İmam hatip liselerinin sayısı da 11 yılda 450’den 708’e çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Antalya’da devam eden 19’uncu Milli Eğitim Şurası’na katılan Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca’nın aktardığı araştırmada elde edilen bulgular şöyle:

- MEB kesin bir rakam vermese de, 2012-2013 döneminde 730 ilköğretim okulu imam hatibe dönüştürüldü; sayı bu yıl 940’a çıktı;

- İmam hatiplerdeki öğrenci sayısı 1995-1996 eğitim-öğretim döneminde 515 bin civarındaydı; sayısı 2002-2003 eğitim-öğretim döneminde 71 bine kadar gerilemişken, bu yıl 474 bine kadar çıktı;

- 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 730’u bağımsız, 369’u imam hatip lisesi bünyesinde toplam 1099 imam hatip ortaokulu vardı; 2013-2014 eğitim-öğretim yılındaysa sayı yükseldi. Bugün, 945’i bağımsız, 410’u imam hatip lisesi bünyesinde toplam 1355 imam hatip ortaokulu bulunuyor;

- Benzer bir artış, imam hatip liselerinde de yaşanıyor. Buna göre, MEB, 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiye genelinde 1477 genel liseyi dönüştürmeye başladı; Türkiye genelinde 952 anadolu imam hatip lisesi, 1355 imam hatip ortaokulu var.

2003’ten bu yana değişim

Eğitim Sen’in derlemesine göre, imam hatip liselerindeki son 10 yılın değişimi şöyle:

- 2003’te 450 lisede 71 bin 100 öğrenci;

- 2004’te 452 lisede 90 bin 606 öğrenci;

- 2005’te 452 okulda 96 bin 851 öğrenci;

- 2006’da 453 okulda 108 bin 64 öğrenci;

- 2007’de 455 lisede 120 bin 668 öğrenci;

- 2008’de 456 lisede 129 bin 274 öğrenci;

- 2009’da 458 okulda 143 bin 637 öğrenci;

- 2010’da 465 lisede 198 bin 581 öğrenci;

- 2011’de 493 okulda 235 bin 639 öğrenci;

- 2012’de 537 lisede 268 bin 245 öğrenci;

- 2013’te 708 okulda 380 bin 771 öğrenci;

- 2014’te 952 lisede 474 bin 96 öğrenci.