Alkollü içki servisi dersinin kaldırılmasına turizmcilerden tepki: İnsanların çalışma alanlarını kısıtlıyorsunuz

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 19. Eğitim Şurası’nda Eğitim Bir Sen'in Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek liselerinde okutulan "alkollü içki ve kokteyl hazırlama" dersinin kaldırılması önerisi kabul edildi.

Öneri önce Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri grubu komisyonunda gündem dışı bırakılan öneri, Eğitim Bir Sen’in talebi üzerine oylanınca toplantıya katılanlar tepki gösterdi. Bazı sendika temsilcileri toplantıyı terk etti. Öneri oylama sonucu kabul edildi.

Önerinin sahibi Eğitim Bir Sen'in Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu “Çocuklarımızın geleceği açısından sağlıklı bulmuyorum. İçki servisi yaptırılan çocuklar bizim çocuklarımız. Bunu reddedenler kendi çocuklarına içki servisi yaptırmak isterler mi, istemezler” diye konuştu.

Otelciler ise karara tepki gösterdi. Hürriyet'in haberine göre Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık “Bu dersi kaldırarak bazı insanların inançlarına göre eğitim alma talebine cevap veriyor olabilirsiniz. Ama öte taraftan bu yönde eğitim almak isteyenlerin önünü de kesmiş oluyorsunuz. En azından seçmeli ders olarak koyabilirlerdi. Elini değmek isteyen değer değmek istemeyen değmezdi. Bu çok yanlış bir uygulama olur. Bu dersi kaldırarak ‘Sadece içki servisi yapılmayan yeme içme mekanlarında bu mesleği icra edebilirsiniz’ demiş oluyorsunuz. Aslında insanların çalışma alanlarını, seçeneğini kısıtlamış oluyorsunuz” diye konuştu.

Kararı hükümet verecek

Komisyonlarda hazırlanan raporlar, 6 Aralık’ta genel kurulda oylanacak ve kabul edilen öneriler hükümete sunulacak tavsiye kararlarına dönüşecek.

Karara turizmcilerden tepki

Eğitim Şurası'nın kararını Hürriyet gazetesine değerlendiren Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık dersi kaldırma kararının istihdam ihtiyacı olan turizm sektörü için olumsuz bir karar olduğunu belirtti.

Dersin en azından seçmeli olarak verilmesi gerektiğini belirten Osman Ayık "Bu dersi kaldırarak bazı insanların inançlarına göre eğitim alma talebine cevap veriyor olabilirsiniz. Ama öte taraftan bu yönde eğitim almak isteyenlerin önünü de kesmiş oluyorsunuz. En azından seçmeli ders olarak koyabilirlerdi. Elini değmek isteyen değer değmek istemeyen değmezdi. Bu çok yanlış bir uygulama olur. Bu dersi kaldırarak "Sadece içki servisi yapılmayan yeme içme mekanlarında bu mesleği icra edebilirsiniz" demiş oluyorsunuz. Aslında insanların çalışma alanlarını, seçeneğini kısıtlamış oluyorsunuz. Türkiye gibi turizm ülkesinde, sektöründe istihdam ihtiyacı olan ülkede bunları tartışmak bence çok doğru değil"

'Uygulama çok yanlış'

Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği Başkanı Timur Bayındır alkollü içecek dersinin kaldırılması uygulamasının çok yanlış olduğunu söyledi. Bayındır, “Nasıl İmam Hatip okullarının bir ders içeriği varsa, nasıl mühendislik okullarının bir içeriği varsa turizm okullarının da derslerinin bir özelliği vardır. Bununla oynamamak gerekir. Sektöre de bu karar danışılmalı” diye konuştu. Bayındır alkollü içecek dersiyle nitelikli öğrenciler yetiştiğini söyleyerek, "O zaman herkesi işe alırız" diye konuştu.