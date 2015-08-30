İlker Başbuğ'dan Yarbay Alkan'a mektup: O ülkede her şey olabilir...

Yüzbaşı kardeşinin cenazesinde “Dün çözüm diyenler bugün neden sonuna kadar savaş diyor?” ifadeleri tartışılan Yarbay Mehmet Alkan’ın Sözcü’ye verdiği demeçte “Genelkurmay Başkanı’nın terör örgütü yönetmekle suçlandığı ülkede her şey olabilir” sözlerine İlker Başbuğ’dan yanıt geldi.

Ergenekon davası kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan ve geçen yıl tahliye edilen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, “Sevgili Yarbayım” ifadeleriyle başlayan mektubunda, “Bir ülkede toplum, sözde askeri vesayeti sonlandıracağız örtüsü altında, bağrından” dedi.

İlker Başbuğ’un Sözcü gazetesinde yayımlanan mektubu şöyle:

Sevgili Yarbayım;

“Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye” söyleminden bir ülkede gurur duyulacak yerde, rahatsızlık duyulursa, o ülkede her şey olabilir…

Bir ülkede toplum, sözde askeri vesayeti sonlandıracağız örtüsü altında, bağrından

çıkan ordusuna yapılan hukuk cinayetlerine sessiz kalırsa, o ülkede her şey olabilir…

Genelkurmay Başkanı’nın terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanlık Karargahı’nın, terör örgütü karargahı ilan edilmesi ile bir ülkede hukuk cinayetleri cinnet seviyesine ulaşmış ise o ülkede her şey olabilir…

2007’deki Dağlıca olayından sonra, Türkiye’de Türk Ordusu’na adeta bir linç kampanyası açılarak, toplumun terörle mücadeledeki kararlılığına darbe vurulmuşsa, o ülkede her şey olabilir…

Bir ülkede teröristlere ve faaliyetlerine seyirci kalınmışsa, o ülkede her şey olabilir…

Başta Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere; bütün şehitlerimizinve gazilerimizin önünde saygı ile eğiliyorum.

Yüreği ülke ve millet sevgisi ile çarpan herkesin Zafer Bayramı’nı kutluyorum.

Elbette, yarınlar bugünden daha güzel olacaktır.