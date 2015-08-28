Yarbay Mehmet Alkan: Genelkurmay Başkanı’nın terör örgütüyle suçlandığı yerde her şey olabilir

Şırnak’ta şehit olan kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan’ın Osmaniye’deki cenazesinde, “Düne kadar çözüm diyenler ne oldu da sonradan savaş diyor” diye feryat eden Yarbay Mehmet Alkan, "Cenazede sorduğum soru niçin bu kadar gündeme geldi, neden bu kadar şaşırıldı ben de anlamıyorum. Sorunun bu kadar gündeme gelmesine şaşırıyorum. Herkesin kendi kendisine sorması gereken bir soru bu” dedi. Hakkında açılan disiplin soruşturması konusunda bir tebligat gelmediğini söyleyen Yarbay Alkan, "Genelkurmay Başkanı’nın (İlker Başbuğ) terör örgütüyle suçlandığı yerde her şey olabilir" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, dün Osmaniye’de Yarbay Mehmet Alkan ile görüştü. Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CHP heyetine cenazeden sonra şeker ve tansiyon sorununun çıktığını anlatan Yarbay Alkan’ın, görüşme sırasında da kısa süre fenalaştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre CHP’li Özel görüşmede, “Bu aile Türkiye’nin ailesi. Siz de bütün şehit ailelerinin ağabeyi oldunuz. Türkiye’nin dört bir yanındaki insanlar size hak verdi” dedi. Yarbay Alkan ise CHP heyetine şunları söyledi:

'Yolun bittiği yer'

“Kardeşimin şehit olduğu yere yakın bir yerde 2,5 yıl görev yaptım. Kardeşimin tayini oraya çıktığında çok üzüldüm. Orası yolun bittiği yer, Türkiye’nin sonu. Kardeşimi evlendirmek için çaba sarf ettik ama olmadı. Benim çocuğum yok, o benim çocuğum gibiydi. Cenazede sorduğum soru niçin bu kadar gündeme geldi, neden bu kadar şaşırıldı ben de anlamıyorum. Sorunun bu kadar gündeme gelmesine şaşırıyorum. Herkesin kendi kendisine sorması gereken bir soru bu.”

'Soruşturma açıldığına dair bilgim yok'

“Cenazede söylediklerimden dolayı hakkımda soruşturma açıldığına ilişkin bilgim yok. Bana soruşturma açıldığı haberlerini okudum ancak soruşturma konusunda bir tebligat gelmedi. Genelkurmay Başkanı’nın (İlker Başbuğ) terör örgütüyle suçlandığı yerde her şey olabilir. Bu ölüm keşke benim başıma gelseydi. Küçüğün büyüğü defnetmesi gerekir, büyüğün küçüğü defnetmesi çok ağrıma gitti. Babam ve ben en küçüğümüzü toprağa verdik.”

'Bir kargo aldık, görünce yine yıkıldım'

“Dün kargo aldık. Orduda askerlerin kullandığı miğferlerin içinde koruyucu madde vardır. Bu madde belli sürelerde Genelkurmay tarafından yenilenir ancak yenilenene kadar aşındığı, bozulduğu ve askerleri koruyamadığı olmuştur. Kargoda, kardeşimin maiyetindeki asker sayısı kadar, miğferin içine konan bu koruyucu madde vardı. Kendi parasıyla İstanbul’dan sipariş etmiş, askeri etkilenmesin diye. Askerini çocuğu gibi korurdu. Bunu görünce bir kez daha yıkıldım.” Heyetin ziyareti sırasında evde bulunan ve Alkan’ın bölgede görev yaptığı dönemde emri altında bulunan bir uzman çavuşun, “Komutanımız üstlerinden gelen yanlış emirlere itiraz ederek çok askerin hayatını kurtardı. Özellikle astlarıyla arası çok iyiydi” dediği belirtildi.