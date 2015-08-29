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Burhan Kuzu: Yarbay Alkan'ın maksadı Cumhurbaşkanı’na saldırmak, soruşturma açılmalı!

'Subaylar gözünü kırpmadan ölüme gidecek'

29 Ağustos 2015 11:55

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu, şehit kardeşi Ali Alkan'ın cenazesinde hükümete yönelik eleştirileri ile gündeme oturan Yarbay Mehmet Alkan için “iyasi görüşünü bilmiyorum ama cenazedeki tavrı siyasidir. Maksadı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a saldırmak ve sataşmaktır. Zaten onu da belli ediyor hareketleriyle. O bakımdan hukuken soruşturma açılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

 

‘Yarbay’a yakışmıyor’

 

Burhan Kuzu, Yarbay Alkan hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldığı için de soruşturma açılması gerektiğine ilişkin açıklamasını Habertürk TV’de Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün de aralarında bulunduğu bir grup gazetecilerin sorularını yanıtlarken yaptı.

Kuzu’nun Yarbay hakkındaki açıklamaları şöyle:

 

'Hareketi siyasi kokuyor'

 

"Yarbay Mehmet Alkan kardeşini kaybetmiş bir subay. Ben aileye başsağlığı diliyorum. Acı bir durum. Ama bizim Anadolu’da asker, ‘Yemez, içmez, uyumaz, susamaz’ diye insanüstü bir varlık gibi tarif edilir. Dolayısıyla bir yarbaya yakışan bir durum değil. Siyasi eğilimi nedir, ne değildir bilmiyorum ama hareketi siyasi kokuyor. Ben öyle algıladım. Anadolu’da birçok şehit ailesi var. İnsanlar o kadar ağırbaşlı davranıyorlar, acılarını içlerine gömüyorlar ki başkalarını sevindirmemek için. O gün o yarbayın çıkıp bağırarak konuşması.. Ben ilk defa böyle bir şeye rastlıyorum.

 

'Gözünü kırpmadan ölüme gidecek'

 

Ben subayların yemin metnine de baktım. Orada askerlerin gözünü kırpmadan öleceğine dair ifadeler var. Ayrıca Başbakanımız da cevabını verdi. Acı içinde olabilir ama bu bir askerin tavrı olamaz.

MHP, HDP, PKK sahip çıktı: Kaldı ki ne oldu? MHP, yarbayın o tavrına sahip çıktı. HDP de sahip çıktı. Hani bir araya gelemiyordunuz siz. Zaten bunlar seçimden önce hep bir araya gelebiliyorlar, seçimden sonra ayrılıyorlar, ‘hükümet kurmayız’ diyorlar. PKK’nin yayın organlarına şöyle bir baktım. Yarbayı göklere çıkarıyorlar. MHP yaptı, HDP yaptı, PKK yaptı. Peki, yarbayım, komutanım sen ne elde ettin bu konuda? Kimi sevindirdin? Bu bakımdan doğru bir tavır değil.

 

‘Çözümü bozanlar belli’

 

Bir askerin böyle davranmasını mazur göremeyiz. Bunu bir anne baba tavrı olarak mı görmeliyiz? Bunu ben böyle görmüyorum ve doğru bulmuyorum. Acı başka bir şey. Ama metanet denen bir şey var. Tavrı siyasi. Maksat Cumhurbaşkanı’na saldırmak, Cumhurbaşkanı’na sataşmak. Zaten onu da belli ediyor hareketleriyle. ‘Ne oldu çözüm sürecine’ sözlerinin arkasında bu yatıyor. Siyasi düşüncelerini bilemem ama belli ki siyaset yapıyor burda. Sanki çözümü biz bozduk. Çözümü bozanlar belli. Ceylanpınar’da 2 polisi yatarken öldürenler kim? Askerlerimizi şehit edenler kim? ’Suruç’u Cumhurbaşkanı’nın gladyosu yaptı’ diyen de HDP.

 

'Soruşturma açılmalı'

 

Normalde bir askerin kolay kolay yapabileceği bir hareket değil. Onun için ben hakkında hukuken soruşturma açılmasını doğru buluyorum. Açarlar mı açmazlar mı, ne karar verirler karışamayız, ama soruşturma açılması gerektiğini düşünüyorum."

 

 

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