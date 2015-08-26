CHP'li Oran: Yarbay Alkan hakkındaki soruşturma yeni Genelkurmay Başkanı’nın da turnusol kağıdıdır

CHP'li Umut Oran, kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan’ın cenazesindeki isyan eden Yarbay Mehmet Alkan'a destek açıklaması yaptı. Oran, "Bir elinde mikrofon bir eli şehit cenazesinin üzerinde miting yapanların Yarbay Alkan’ı ağzına alamayacaklarını" söyledi. "Yarbay Alkan’a açılan disiplin soruşturması yeni Genelkurmay Başkanı’nın da turnusol kağıdı olacaktır" diyen Oran, "İlker Başbuğ’un 'terörist' ilan edildiği günlerde kendisinden göremediğimiz tepkiyi bu kez göstererek Yarbay Alkan’a sahip çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cenazede gözaltı ve tutuklamanın sıkıyönetim ve sansür olduğunu belirten Umut Oran, “Şehit yakınlarının haykırmasına katlanamıyorsan o cenazeye gitmeyeceksin, üstelik sorumlu sensin hangi yüzle oraya gidiyorsun? Kardeş acısı üniforma dinlemez, ancak insanlıktan çıkanlar bir ağabeyin yüreğindeki acıyı göremez. Yarbay Alkan’ın disiplin soruşturması yeni Genelkurmay Başkanı’nın da turnusol kağıdıdır” dedi.

7 Haziran seçimlerinde halkın cezalandırarak elindeki gücü aldığı bir iktidarın gözü dönmüş biçimde ülkeyi kan ve gözyaşına sürüklediği günlerden geçildiğini ifade eden Oran, "Bizzat şefliğini yaptığı ve şimdi buzdolabına kaldırdığı süreç nedeniyle seçimler sonrasında 60’ın üzerinde şehit toprağa düştü. Ülkede yaratılan yasak ve sansür ortamı, daha önce giremediği cami ve mezarlıklara da iktidar tarafından artık sokulmuş durumda. Cenazede tepki gösterenleri gözaltına alıp, tutuklamak cenazeye uygulanan sıkıyönetimdir, sansürdür" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve Başbakanın katıldığı şehit cenazelerinde uygulanan A tipi protokol nedeniyle binlerce polisin askerin yığıldığı camilerde şehit yakınları acılarını dahi yaşayamadığını vurgulayan Oran, "Son olarak Şehit Yüzbaşı Ali Alkan’ın Osmaniye’deki cenaze töreninde acısını dile getiren 3 kişi gözaltına alındı bunlardan ikisi tutuklandı. Şehidimizin ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan da acısını haykırdığı için aynen daha önce kurgu davalarla uygulanan linç yöntemiyle AK-troller ve kirli yandaş havuzu tarafından sistematik linçe maruz bırakıldı.

Şehidinin acısını yaşayan yakınlarının haykırmasına katlanamıyorsan o cenazeye gitmeyeceksin, üstelik o cenazede ne işin var hangi yüzle oraya gidiyorsun, bugünkü çatışma ortamını sen alevlendirmedin mi? Ayrımcılığı her alana sokan iktidar mensupları, Tokat’ta toprağa verilen Şehit Astsubay Kenan Ceylan’ın Cemevindeki cenazesine katılmayarak da bir kez daha samimiyet testinden kalmışlardır.



AKP ve iktidar mensupları, cenazelere dahi sansür uygulama korkaklığına ve ayrımcılık ayıbına artık son vermelidir. Aksi takdirde yaptıkları ayrımcılık ve samimiyetsizlik nedeniyle vatanı için canını vermeye hazır milyonlarca Mehmetçik, korkarım ki şehitlik mertebesini biraz da siyasetçilerin, bakanların çocuklarının tatması için askerlik yükümlülüğünden kaçınacak o üniformayı giymek istemeyecektir.



Sonuç olarak kardeş acısı üniforma dinlemez, ancak insanlıktan çıkmış şahsiyetler bir ağabeyin şehit düşen kardeşi için yüreğinde duyduğu acıyı görmezden gelebilir! Bu kapsamda gerçekleri dile getiren Yarbay Mehmet Alkan’a açılan disiplin soruşturması yeni Genelkurmay Başkanı’nın da turnusol kağıdı olacaktır. İlker Başbuğ’un “terörist” ilan edildiği günlerde kendisinden göremediğimiz tepkiyi bu kez göstererek Yarbay Alkan’a sahip çıkmasını bekliyoruz. Yarbay Mehmet Alkan sahipsiz değildir, bütün Türkiye arkasındadır." diye devam etti.