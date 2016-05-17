T24 LogoT24 Logo
Sağlık

İtalyan Beyin Cerrahı: Gerekli parayı ve izni verin ilk kafa naklini gerçekleştireyim

Kafa nakli operasyonunun 36 saat sürmesi ve işlemin yaklaşık 11.2 milyon dolara mal olması öngörülüyor

17 Mayıs 2016 15:50

İtalyan Beyin Cerrahı Dr. Sergio Canavero gerekli para ve iznin alınması durumunda ilk kafa nakli operasyonunun Aralık 2017'de gerçekleşebileceğini duyurdu.

Hindistan'da yayın yapan Times of India gazetesine konuşan Canavero, operasyonu gerçekleştirecek teknolojiye sahip olduğunu ve ekibinin de hazır olduğunu söyledi. Çinli ekibinin kadavralar üzerinde bu işlemi başarı ile uyguladığını açıklayan İtalyan doktor, gerekli izinler alındığı takdirde; ilk kafa naklini Çinli bir hastaya yapacak.

NTV’de yer alan habere göre; operasyonun 36 saat sürmesi öngörülüyor ve işlem yaklaşık 11.2 milyon dolara (30 milyon TL) mal olacak. Beyin naklinin kafa naklinden daha zor bir işlem olduğunu söyleyen Dr. Canavero’ya göre; beyin nakli esnasında hassas dokuların zedelenmemesi gerektiği için bu, çok zahmetli ve dikkat gerektiren bir operasyon.

Bir kafanın nakledilmesi için henüz tüm fonksiyonlarını kaybetmemesi gerektiğini belirten Canavero, nakledilecek kafanın kısa süre önce ölmüş bir kişiye ait olmasının operasyon açısından olmazsa olmaz olduğunu ifade etti. Dondurulmuş bir kafanın ise bu kriterlere uymadığını bildirdi.

Operasyonun ardından dış görünüşlerinin değişmesi nedeniyle bireylerin, bazı psikolojik zorluklar yaşadığı açıklanırken; uzmanlar, bu tip değişiklikler nedeniyle kişilerin kendine duyduğu güvenin etkilendiğini belirtiyor.

ETİKETLER

kafa naklioperasyonbeyin cerrahi sergio canavero

İlgili Haberler

İtalyan cerrah: 2017’de kafa nakli için hazır olacağım

İtalyan cerrah Sergio Canavero, 2 yıl içinde bir kişiye ait kafayı başkasının vücuduna monte etmeye, hazır olacaklarını açıkladı

İlk kafa nakli gönüllüsü nakli yapacak doktorla buluşuyor

30 yaşındaki Valeri Spiridonov doğuştan gelen bir kas hastalığı nedeniyle kaslarının yüzde 90'ınını kullanamıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24