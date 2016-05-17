İtalyan Beyin Cerrahı: Gerekli parayı ve izni verin ilk kafa naklini gerçekleştireyim

İtalyan Beyin Cerrahı Dr. Sergio Canavero gerekli para ve iznin alınması durumunda ilk kafa nakli operasyonunun Aralık 2017'de gerçekleşebileceğini duyurdu.

Hindistan'da yayın yapan Times of India gazetesine konuşan Canavero, operasyonu gerçekleştirecek teknolojiye sahip olduğunu ve ekibinin de hazır olduğunu söyledi. Çinli ekibinin kadavralar üzerinde bu işlemi başarı ile uyguladığını açıklayan İtalyan doktor, gerekli izinler alındığı takdirde; ilk kafa naklini Çinli bir hastaya yapacak.

NTV’de yer alan habere göre; operasyonun 36 saat sürmesi öngörülüyor ve işlem yaklaşık 11.2 milyon dolara (30 milyon TL) mal olacak. Beyin naklinin kafa naklinden daha zor bir işlem olduğunu söyleyen Dr. Canavero’ya göre; beyin nakli esnasında hassas dokuların zedelenmemesi gerektiği için bu, çok zahmetli ve dikkat gerektiren bir operasyon.

Bir kafanın nakledilmesi için henüz tüm fonksiyonlarını kaybetmemesi gerektiğini belirten Canavero, nakledilecek kafanın kısa süre önce ölmüş bir kişiye ait olmasının operasyon açısından olmazsa olmaz olduğunu ifade etti. Dondurulmuş bir kafanın ise bu kriterlere uymadığını bildirdi.

Operasyonun ardından dış görünüşlerinin değişmesi nedeniyle bireylerin, bazı psikolojik zorluklar yaşadığı açıklanırken; uzmanlar, bu tip değişiklikler nedeniyle kişilerin kendine duyduğu güvenin etkilendiğini belirtiyor.