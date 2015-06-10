İlk kafa nakli gönüllüsü nakli yapacak doktorla buluşuyor

İnsan kafasını başka bir bedene nakledebileceğini iddia eden İtalyan cerrah Sergio Canavero, bu operasyon için gönüllü olan 30 yaşındaki Valeri Spiridonov ile buluşmaya hazırlanıyor.

Vücudundaki kasların yüzde 90'ının çalışmaması nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan 30 yaşındaki Valeri Spiridonov isimli Rus bilgisayar mühendisi, geçtiğimiz aylarda kafa nakli operasyonu için gönüllü olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Ntv'nin haberine göre, bilim insanlarının tüm uyarılarına rağmen ölümü göze alan Spiridonov, operasyon öncesi doktoruyla tanışmak için New York'a gitmeye hazırlanıyor. Burada bilim dünyasını bu operasyonun mümkün olduğuna ikna etmeye çalışacak olan ikili ameliyat için vize almaya çalışacak.

Operasyon nasıl gerçekleşek?

2016'da gerçekleştirilmesi planlanan operasyonun ABD'de yapılması bekleniyor.

Yaklaşık 36 saat sürmesi öngörülen ve 11.2 milyon dolara (Yaklaşık 30 milyon TL) mal olması bekelenen operasyon için şu ana kadar gerekli maddi destek sağlanamadı.

Gerekli finansal desteğin sağlanması durumunda 150 doktor ve hemşirenin katılımı ile gerçekleşecek operasyon kapsamında gönüllünün kesilen omurilikleri ‘polietilen glikol’ isimli bir yapıştırıcı madde ile başka bir bedene yerleştirilecek.