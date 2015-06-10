T24 LogoT24 Logo
Sağlık

İlk kafa nakli gönüllüsü nakli yapacak doktorla buluşuyor

30 yaşındaki Valeri Spiridonov doğuştan gelen bir kas hastalığı nedeniyle kaslarının yüzde 90'ınını kullanamıyor

10 Haziran 2015 19:18

İnsan kafasını başka bir bedene nakledebileceğini iddia eden İtalyan cerrah Sergio Canavero, bu operasyon için gönüllü olan 30 yaşındaki Valeri Spiridonov ile buluşmaya hazırlanıyor.

Vücudundaki kasların yüzde 90'ının çalışmaması nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan 30 yaşındaki Valeri Spiridonov isimli Rus bilgisayar mühendisi, geçtiğimiz aylarda kafa nakli operasyonu için gönüllü olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

bir kas hastalığı nedeniyle kaslarının yüzde 90'ınını kullanamıyorNtv'nin haberine göre, bilim insanlarının tüm uyarılarına rağmen ölümü göze alan Spiridonov, operasyon öncesi doktoruyla tanışmak için  New York'a gitmeye hazırlanıyor. Burada bilim dünyasını bu operasyonun mümkün olduğuna ikna etmeye çalışacak olan ikili ameliyat için vize almaya çalışacak.

 

Operasyon nasıl gerçekleşek?

 

2016'da gerçekleştirilmesi planlanan operasyonun ABD'de yapılması bekleniyor.

Yaklaşık 36 saat sürmesi öngörülen ve 11.2 milyon dolara (Yaklaşık 30 milyon TL) mal olması bekelenen operasyon için şu ana kadar gerekli maddi destek sağlanamadı.

Gerekli finansal desteğin sağlanması durumunda 150 doktor ve hemşirenin katılımı ile gerçekleşecek operasyon kapsamında gönüllünün kesilen omurilikleri ‘polietilen glikol’ isimli bir yapıştırıcı madde ile başka bir bedene yerleştirilecek.

ETİKETLER

ilk kafa nakliitalyan cerrahsergio canaverogönüllüvaleri spiridonov

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24