İlhan Cavcav'ın sakal yasağı galibiyet getirmedi, 'sinekkaydı' Gençlerbirliği 1 puana razı oldu

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın geçtiğimiz hafta yaptığı 'Burası İmam Hatip mi? Böyle sakalla dolaşıyorlar' açıklaması sonrasında gözler bugün oynanan Gençlerbirliği - Karabükspor karşılaşmasına çevrilmişti. Daha önce sakallı olduğunu bilinen Gençlerbirliği oyuncuları Karabükspor maçına traşlı çıktı. 90 dakikasına 4 golün sığdığı karşılaşmadan galip çıkmadı: 2-2.

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın sakallı futbolcularla ilgili yaptığı açıklama Türkiye ve uluslararası basında geniş yankı uyandırmıştı. Gözler ise Gençlerbirliği'ndeki sakallı futbolcuların Karabükspor maçında sahaya nasıl çıkacağına çevrilmişti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ercan Ata’nın haberine göre, Karabükspor karşılaşmasına kadar futbolculardan Sedat Bayrak, Hakan Aslantaş, Uğur Çiftçi, Nizamettin Çalışkan, Tomic, Artun Akçakın, Doğa Kaya, İrfan Can Kahveci ve Gosso sakal bırakıyordu.

Bugün ilk 11'de yer alan Hakan, Doğa, Tomic ve İrfan Can'ın sakallarını kestiği dikkatlerden kaçmadı. Yedek kulübesinde yer alan Sedat ve Artun'un da tıraş olduğu görüldü.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Gençlerbirliği 23. dakikada Stancu'nun golüyle öne geçti. Bu gole Karabükspor 40. dakikada Traore'nin penaltısıyla cevap verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 2. yarıya Gençlerbirliği adeta golle başladı. 45. dakikada Stancu bir kez daha sahneye çıktı ve Başkent temsilcisini 2-1 öne geçirdi. Karabükspor bu gole de 59'da Viola ile cevap verdi ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Cüneyt Çakır 2. yarıya çıkamadı

Öte yandan bu karşılaşmanın orta hakemi olan FIFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır karşılaşmanın ilk yarısında sakatlandı ve maçın ikinci yarısında sahaya çıkamadı. Çakır 2. yarıda yerini karşılaşmanın 4. hakemi olan Mustafa Öğretmenoğlu'na bıraktı. Cüneyt Çakır'ın maç sırasında kasığında bir ağrı hissettiği ve maçın ilk yarısını bu şekilde tamamladığı belirtilirken. Devre arası yapılan kontrollerde FIFA Kokartlı hakemimizin maça devam edemeyeceği anlaşıldı ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.