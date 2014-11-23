T24 LogoT24 Logo
Spor

İlhan Cavcav'ın sakal yasağı galibiyet getirmedi, 'sinekkaydı' Gençlerbirliği 1 puana razı oldu

Gençlerbirliği Başkanı ilginç sakal çıkışıyla gündeme gelmişti

23 Kasım 2014 20:33

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın geçtiğimiz hafta yaptığı 'Burası İmam Hatip mi? Böyle sakalla dolaşıyorlar' açıklaması sonrasında gözler bugün oynanan Gençlerbirliği - Karabükspor karşılaşmasına çevrilmişti. Daha önce sakallı olduğunu bilinen Gençlerbirliği oyuncuları Karabükspor maçına traşlı çıktı. 90 dakikasına 4 golün sığdığı karşılaşmadan galip çıkmadı: 2-2.

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın sakallı futbolcularla ilgili yaptığı açıklama Türkiye ve uluslararası basında geniş yankı uyandırmıştı. Gözler ise Gençlerbirliği'ndeki sakallı futbolcuların Karabükspor maçında sahaya nasıl çıkacağına çevrilmişti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ercan Ata’nın haberine göre, Karabükspor karşılaşmasına kadar futbolculardan Sedat Bayrak, Hakan Aslantaş, Uğur Çiftçi, Nizamettin Çalışkan, Tomic, Artun Akçakın, Doğa Kaya, İrfan Can Kahveci ve Gosso sakal bırakıyordu.

Bugün ilk 11'de yer alan Hakan, Doğa, Tomic ve İrfan Can'ın sakallarını kestiği dikkatlerden kaçmadı. Yedek kulübesinde yer alan Sedat ve Artun'un da tıraş olduğu görüldü.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Gençlerbirliği 23. dakikada Stancu'nun golüyle öne geçti. Bu gole Karabükspor 40. dakikada Traore'nin penaltısıyla cevap verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 2. yarıya Gençlerbirliği adeta golle başladı. 45. dakikada Stancu bir kez daha sahneye çıktı ve Başkent temsilcisini 2-1 öne geçirdi. Karabükspor bu gole de 59'da Viola ile cevap verdi ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

 

Cüneyt Çakır 2. yarıya çıkamadı

 

Öte yandan bu karşılaşmanın orta hakemi olan FIFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır karşılaşmanın ilk yarısında sakatlandı ve maçın ikinci yarısında sahaya çıkamadı. Çakır 2. yarıda yerini karşılaşmanın 4. hakemi olan Mustafa Öğretmenoğlu'na bıraktı. Cüneyt Çakır'ın maç sırasında kasığında bir ağrı hissettiği ve maçın ilk yarısını bu şekilde tamamladığı belirtilirken. Devre arası yapılan kontrollerde FIFA Kokartlı hakemimizin maça devam edemeyeceği anlaşıldı ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

 

ETİKETLER

gençlerbirliğisakalyasakilhan cavcavhaber

İlgili Haberler

Cavcav'dan futbolculara sakal yasağı: Burası imam hatip okulu mu ya hu?

Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav, sakal bırakan futbolculara 25'er bin lira para cezası keserek, tüm futbolcuların sakal bırakmasına tepki gösterdi

İlhan Cavcav, futbolcularına 'sakal cezası' kesebilir mi?

Gençlerbirliği Başkanı'nın futbolculara sakal bıraktıkları gerekçesiyle ceza kesmesi hakkında kurallar ne diyor?

Bakan Kılıç'tan 'futbolculara sakal yasağı'na çekimser cevap

Spor Bakanı Kılıç, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın yaptığı bir benzetmeyle ilgili konuştu

Bilic'ten İlhan Cavcav'a 'sakal' göndermesi

Kendisi de sakallı olan Beşiktaş'ın Hırvat hocası Bilic, İlhan Cavcav'ın sakal yasağını ti'ye aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24