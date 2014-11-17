İlhan Cavcav, futbolcularına 'sakal cezası' kesebilir mi?

Futbolcularına sakal yasağı getirdiğini açıklayan Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın böyle bir kural koyması zor gözüküyor. Çünkü kurallar gereği kulüpler 'iç yönetmeliklerini' sezon öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirmek zorunda.

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’ın futbolculara sakal yasağı getirdiğini açıklaması tartışmaya yol açarken, talimatlar kulüplerin bu tür uygulamalarına sınırlama getiriyor. Cavcav, yasak gerekçesini ‘Kulübümüzün yönetmeliğinde, futbolcu herkese örnek olacak’ ibaresine dayandırırken, Profesyonel Futbolcuların Statü ve Transfer Talimatı’nın 24. maddesi, kulüplerin uyması gereken yükümlülükleri düzenliyor.

Kulüpler iç yönetmeliklerini sezon öncesi bildirmek zorunda

Özgür Şahiner’in Hürriyet’teki haberine göre, bu maddenin, c fıkrasında; Kulüpler sezonun başlamasından en geç bir hafta önce, bir sonraki sezon uygulayacakları iç yönetmeliklerini ve/veya disiplin talimatlarını TFF’ye göndermek zorundadır. Kulüpler TFF’ye tescil ettirdikleri ve uygulayacakları iç yönetmeliklerini ve/veya disiplin talimatlarını imza karşılığında futbolcuya teslim veya noter aracılığı ile tebliğ eder” ibaresi geçiyor.

Ceza verilirse işler karışır

Gençlerbirliği kulübünün, sezon öncesinde sakal yasağı ile ilgili bir konuyu detaylandırmadığı öğrenildi. Kulübün önce ağır para cezası ardından da kadro dışı bırakma uygulamasının, oyuncu ile kulüp arasında ihtilafa yol açabileceği, futbolcunun böylesi bir durumda hukuki işlem başlatabileceği belirtiliyor.

Kulüpler cezaları ve nedenlerini TFF'ye de bildiriyor

Aynı maddenin d fıkrasında ise ‘Kulüpler, futbolcularına verdikleri para cezalarına ait kararlarını, nedenleri, tutarları ve noterden onanmış karar örnekleri ile birlikte, karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde futbolcuya ve TFF’ye bildirmek zorundadır” deniliyor.

2 bin 500 lira maaş alana 25 bin lira ceza olur mu!

Gençlerbirliği’nde geçen sezon Hacettepe’den alınan ve aylık 2.500-3.500 TL arasında maaşa oynayan Berat Tosun, Çağrı Bülbül, Halil İbrahim Pehlivan gibi oyuncuların sakal yasağına uymaması sonucunda 25 bin TL cezaya çarptırılması ya da kadro dışı bırakılmasının yönetmelikler gereği sıkıntıya yol açabileceği ileri sürüldü.

Gençlerbirliği'nde dokuz sakallı futbolcu var

Gençlerbirliği’nde, Sedat Bayrak, Hakan Aslantaş, Uğur Çiftçi, Nizamettin Çalışkan, Artun Akçakın, Doğa Kaya, İrfan Can Khaveci ve Gosso, Başkan İlhan Cavcav’ın özellikle eleştiri konusu yaptığı, Slaven Biliç, Olcay Şahan, Selçuk İnan ve Volkan Demirel’in ki kadar olmasa da zaman zaman sakal uzatıyor.

Uğur Çiftçi: Başkan ne derse o olur

Takımın genç ve sakallı isimlerinden Uğur Çiftçi, sakal yasağı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bize şu ana kadar ulaşan bir tebliğ olmadı. Ancak, Başkanımız bizim büyüğümüz, eğer sakalınızı kesin derse keseriz. Bizim için onun sözleri, bir babanın sözleri gibidir” diye konuştu.

Sezgin: Her işimiz tamam, bir sakal mı kaldı?

Profesyonel Futbolcular Derneği eski başkanı Adnan Sezgin ise sakal yasağı ile ilgili olarak, “Türk futbolunun tüm sorunlarını çözdük. Bir tek bıyık-sakal sorunu mu kaldı. Herkes kendi öz eleştirisini yapsın. Türk futbolu nereye gidiyor, kulüpler olarak, başkan, yönetim, teknik ekip ve oyuncular olarak neler yapabiliriz bunları konuşalım. Bizim futbol adına büyük sorunlarımız varken, bunları bir kenara bırakıp sakalla mı uğraşacağız. Türk futbolunun sorunlarını bir kenara itip, şekilcilikle uğraşacaksak, İlhan Cavcav da bıyıklarını kessin, çok daha yakışıklı olur” dedi.