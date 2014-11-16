Milli Gazete'den Cavcav'a: Nasip olur mu bilinmez, ama cenazeni imam-hatip'liler kaldıracak

Milli Gazete, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’ın sakal bırakan futbolculara yönelik “Yahu arkadaş, burası imam hatip okulumu?” sözlerine “Cavcav unutmuş olmalı ki (o da nasip olursa) yarın musalla taşında cenazesini imam hatip mensupları kıldıracak” diyerek tepki gösterdi.

Futbolcuların sakal bırakmalarına tepki gösteren İlhan Cavcav, maçlara sakallı çıkan futbolculara 25 bin TL ceza kesileceğini, futbolcuların sakal bırakmakta ısrar etmeleri halinde ise kadro dışı bırakılacaklarını açıkladı. Konuşmasına “Yahu arkadaş, burası imam hatip okulumu? Sen spor yapıyorsun” diyerek devam eden Cavcav’a Milli Gazete sert sözlerle tepki gösterdi. “İlhan Cavcav haddini aşan cümleler kullandı” yorumunda bulunan gazete “Cavcav’ın Unuttuğu bir şey vardı; o da cenazesi İmam Hatip mensuplarına emanet edilecek” ifadelerini kullandı. Milli Gazete de yayımlanan haber şöyle:

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, maçlara sakallı çıkma yasağı getirip kulüp müdürüne talimat verdi. Maçlara sakallı çıkan futbolculara 25 bin TL ceza kesilmesi talimatı vererek, tekrarlanması halinde ise 25 bin TL artı kadro dışı bırakılacağını belirtti. Bununla da yetinmeyip “Ben 80 yaşındayım ve her gün tıraş oluyorum kardeşim. Ne o Beşiktaş’ın antrenörü çıkıyor böyle bir sakal? Volkan’da, Selçuk’ta sakal, Beşiktaşlılar’da sakal. Yahu arkadaş, burası imam hatip okulumu? Sen spor yapıyorsun” diyerek haddi aşan cümleler kullandı.

İlhan Cavcav’ı yıllardır tanıyoruz. Önceleri yurt dışından maliyeti ucuz getirdiği futbolcuları ve kulüp bünyesindeki genç oyuncuları büyük kulüplere fahiş fiyatlarla kakalayarak söz de Gençlerbirliği’ni ve Türk futbolunu ilerlemesini konusunda ahkâm kesen kişilerin başında geliyor. Fakat son zamanlarda bulunduğu konumdan sıkılmış olacak yaptığı vukuatlarla ön plana çıkmaya başladı. Başkent’teki bir maçta Ankaragücülü taraftarlara ‘Nah’ işareti yapması hâlâ hafızalardan silinmiş değil. Yıllardır Gençlerbirliği’nin başına getirdiği teknik adamların haddi hesabı yok. Sezon başında teknik direktörüne maç içinde “şu oyuncuyu oynat” talimatı verip istediğini yaptıramayınca maç biter bitmez teknik adamın görevine son veren İlhan Cavcav, “Mustafa Kaplan’ı görevden aldım. Takımı haftaya ben çıkaracağım” diyerek “benim dediğim olacak kulübü de Ankara’yı da ben yöneteceğim, küçük dağları ben yarattım” edasında ne kadar kibirli, havalı ve herkesi kendisinden düşük gördüğünü aslında kanıtlamıştır. Cavcav, yaşlandıkça daha bir olgunluğa kavuşması gerekirken adeta “akıl tutulması” yaşıyor. Geldiğimiz nokta o kadar içler acısı ki Türk futbolu İlhan Cavcav gibiler yüzünden bir arpa boyu ilerleyemiyor. Heleki son vukuatı yenilir yutulur cinsten değil. Yüzde 99’u müslüman olan bir ülkede yani kendi ülkemizde futbolcuların uzattığı sakala karışıp onunla da yetinmeyip “burası imam hatip okulumu” diyerek “sakal” bırakanlara ve imam hatip okullarına dil uzatma cüretkârlığı gösterebiliyor. Birisi Cavcav’a Müslüman bir ülkede yaşadığını hatırlatmalı. Birisi Cavcav’a artık yaşlandığını Türk futbolundan elini ayağını çekmesi gerektiğini hatırlatmalı. Türkiye’de şike ve teşvik maç satma adam satma konularında dillere düşmüş Cavcav şunu unutmuş olmalı ki (o da nasip olursa) yarın musalla taşında cenazesini imam hatip mensupları kıldıracak. Ayrıca sakal bırakmak futbolcuyu nasıl olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Bu sorunun da cevabını Cavcav verebilecek mi?