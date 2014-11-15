Cavcav'dan futbolculara sakal yasağı: Burası imam hatip okulu mu ya hu?

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, “maçlara sakallı çıkma yasağı getirilmeli” diyerek, Gençlerbirliği'nde maçlara sakallı çıkan futbolculara 25 bin lira ceza kesilmesi talimatı verdi. Cavcav sakal bırakanlar futbolcuları için “Yahu arkadaş, burası imam hatip okulu mu?” diye tepki gösterdi.

“Neden bu şekilde bir karar aldınız” sorusuna ise Cavcav, “Yahu kardeşim niye böyle bir karar aldım? Ben söylüyorum ayıp oluyor belki. Ben 80 yaşındayım ve her gün traş oluyorum be kardeşim. Ne o Beşiktaş'ın antrenörü çıkıyor böyle bir sakal? Volkan Böyle bir sakal? Selçuk'ta sakal, Beşiktaşlılar da sakal. Yahu arkadaş, burası imam hatip okulumu? Sen spor yapıyorsun. Sen ilerlemede, gençlere örnek olacaksın. 23 yaşında benim torunum var ve sakal bırakıyor” dedi.

'Bıktık UEFA'dan'

Ercan Ata'nın DHA'daki haberine göre, Cavcav sözlerine şöyle devam etti:

“Oğlum kes diyorum, bana ne diyor biliyor musun? 'Dede, bütün sporcular sakallı, onlara niye demiyorsun?' Bunların örnek olması lazım. Bunu dün Sayın Yıldırım Demirören'e de söyledim. O biz böyle bir karar alamayız diyor. UEFA bilmem ne yapar diyor. Bıktık UEFA'dan yahu. Keşke bir yer olsa da UEFA olmadan oynasak futbolumuzu. Her şeye UEFA, UEFA, UEFA. O zaman, kulüpler olarak karar alırsınız dedi. Bende tamam dedim ve ben karar aldım bütün kulüplerde alsın bu kararı.”

“Kulüp başkanlarının sakal konusunda görüşlerini sordunuz mu” sorusuna ise Cavcav, “Kimsede tık yok canım” ifadesini kullandı.

'Milli Takım yerine Gençlerbirliği çıksaydı keşke'

Milli takım ve Fatih Terim hakkında konuşmak istemediğini ifade eden duayen başkan İlhan Cavcav, “Brezilya maçını izledikten sonra milli takıma seçilen futbolcu kardeşlerimin ortaya koydukları futbolu gördükten sonra, sahaya Gençlerbirliği takımını çıkarsaydım belki 4-0 yenilirdim ama daha iyi futbol oynardım” dedi