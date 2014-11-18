Bakan Kılıç'tan 'futbolculara sakal yasağı'na çekimser cevap

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'tan, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın futbolculara getirdiği sakal yasağıyla ilgili değerlendirme geldi. Kılıç, "Onun futbolcunun takdirinde olduğunu düşünüyorum. Pek karışmak taraftarı açıkçası şahsen değilim" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Kısa bir değerlendirme yapan Kılıç, "Açıkçası şunu söyleyeyim, futbolcunun sahaya nasıl çıkacağıyla alakalı olan konuda, sizin düşünceniz bilmiyorum ne ama.. Onun futbolcunun takdirinde olduğunu düşünüyorum. Pek karışmak taraftarı açıkçası şahsen değilim" yorumunu yaptı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, maçlara sakallı çıkma yasağı getirilmeli demiş ve Gençlerbirliği'nde maçlara sakallı çıkan futbolculara para cezası kesilmesi talimatı vermişti.

Cavcav'ın, "Ben 80 yaşındayım ve her gün traş oluyorum. Ne o Beşiktaş'ın antrenörü çıkıyor böyle bir sakal? Volkan Böyle bir sakal? Selçuk'ta sakal, Beşiktaşlılar da sakal. Yahu arkadaş, burası imam hatip okulumu? sen spor yapıyorsun. Sen ilerlemede, gençlere örnek olacaksın..." sözleri tartışma yaratmıştı.

E-bilet uygulaması

Öte yandan Bakan Kılıç'a, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda e-bilet konusuyla ilgili soru da yöneltildi. İhalenin Temmuz 2013'te yapıldığını ve sistemin, kanunun gereği olarak 14 Nisan'da uygulanmaya başlandığını hatırlatan Kılıç, halen 500 binin üzerinde e-bilet kullanıcısının olduğunu söyledi.

E-bilete ilişkin olumsuz eleştirilerin bulunduğunu dile getiren Kılıç, "Bedelsiz verilen biletlerin artık bedelsiz verilemiyor oluşundan mutlu olmayan ama statlara da gelip ortalığı birbirine katanlar vardı. Onlar, bu bedelsiz biletleri kulüplerden veya her kim veriyorduysa onlardan alanlar. Buna karşı geliyorlar ve istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kılıç, e-bilet uygulamasının olmadığı Süper Kupa maçında sahaya muştanın dahi atıldığına dikkati çekerek, "Şiddetin 'ama'sı ve 'pardon'u olmaz. Herhangi bir spor müsabakasına gelenlerin gerçekten spor müsabakasını izlemeye gelmesi gerekiyor" dedi.

E-biletin uygulanmasıyla ilgili birtakım teknik eksikliklerin bulunduğunu ifade eden Akif Çağatay Kılıç, bunların çözümüyle ilgili de TFF ve Kulüpler Birliği ile yakın zamanda bir toplantı yaptıklarını ve aksaklıkların giderilmesi konusunda çok ciddi çalışma içinde olduklarını kaydetti.