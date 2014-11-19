Bilic'ten İlhan Cavcav'a 'sakal' göndermesi

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın kendi futbolcularına sakal yasağı getirmesi ve ''Ne o Beşiktaş'ın antrenörü çıkıyor böyle bir sakal? Yahu arkadaş burası imam hatip okulu mu?'' şeklindeki çıkışına Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic'ten esprili bir yanıt geldi. Sabah yapılan idman sonrası basınla sohbet toplantısı yapan ve kendisi de sakallı olan Bilic, İlhan Cavcav'ın sakal yasağı ile ilgili uygulamasına herhangi bir yorum yapmaktan kaçınırken, DHA ve Habertürk muhabirlerine, "Siz bu sakallar ile Ankara'da çalışamazsınız" diyerek takıldı.

Gündemdeki konuları değerlendiren Bilic'in açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

‘Sağ bek için sadece pınto değil, 5-6 alternatifimiz var’

"Pinto için iyi futbolcu olduğunu söyledim. Herhangi bir pazarlıktan bahsetmedim. Takip ettiğimiz oyunculardan biri ve bu mevkide 5-6 alternatifimiz var. Transferin bitiş aşamasını yönetime sormanız lazım. Başkan ve ikinci başkan bu operasyonu yürütüyor. Umarım transfer dönemi başlamadan bazı somut gelişmeler olur."

‘İngiltere'de bile böyle bir fikstür yok’



"Ara transferde 5-6 değil ama 2-3 kaliteli oyuncu bize çok iyi katkı sağlar. Geniş bir kadromuz yok ve 6 haftada 13 maç oynayacağız. İngiltere'de bile böyle bir fikstür yok. Oyuncularım böyle bir tempoya alışkın değil. Bu sebeple çok dikkatli olup, rotasyonu en iyi şekilde ayarlamamız lazım."

‘'Türk Milli Takımı'nın karakter göstermesi gereken bu durumlarda yaşanan bu olaylar üzücü’



"Bunlara odaklanmıyorum. Önümüzde 13 tane maç var. Ama şu kadarını söyleyeyim, Türk Milli Takımı'nın böyle şeyler yaşıyor olması çok üzücü. Beni de hayal kırıklığına uğratıyor. Yazık oluyor. Zaten zor bir dönemden geçiyorlar ve birliktelik göstermeleri gereken durumda böyle şeyler yaşamaları can sıkıcı. Hem bireylerde, hem takımlarda karakteri zor durumlarda görürsünüz. O karakteri göstermesi gereken durumda bunu yaşamaları hem beni hem onları üzüyor."

‘İstanbul takımıyız ve maçlarımızı istanbul'da oynamalıyız’



"Yönetime düşüncelerimi daha önce de ilettim. İstanbul takımıyız ve üç günde bir maç yapacağız. Bu yüzden maçlarımızı İstanbul'da oynamalıyız. Sürekli seyahat edecek durumda olmamalıyız."