İletişim Başkanı Altun: Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, Can Dündar'ı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz
23 Aralık 2020 18:15
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT TIR'ları davası nedeniyle 27 yıl 6 ay hapis cezası alan gazeteci Can Dündar'ın "Türkiye'ye iade edilmesini" istedi.
İletişim Başkanı Altun, MİT TIR'ları davasında yargılanan Can Dündar'a “Siyasi ve askeri casusluk” suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve “Silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçundan 7 yıl 21 ay hapis cezası verilmesinin ardından Almanya'da yaşayan Dündar'ın iadesini istedi.
İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez. Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz."