T24 LogoT24 Logo
Gündem

İletişim Başkanı Altun: Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, Can Dündar'ı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz

23 Aralık 2020 18:15

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT TIR'ları davası nedeniyle 27 yıl 6 ay hapis cezası alan gazeteci Can Dündar'ın "Türkiye'ye iade edilmesini" istedi.

İletişim Başkanı Altun, MİT TIR'ları davasında yargılanan Can Dündar'a “Siyasi ve askeri casusluk” suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve “Silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçundan 7 yıl 21 ay hapis cezası verilmesinin ardından Almanya'da yaşayan Dündar'ın iadesini istedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez. Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz."

TIKLAYIN - MİT TIR'ları davasında karar: Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası verildi

TIKLAYIN - Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Can Dündar kararına tepki: Türkiye'nin basın özgürlüğüne bağlılık anlayışı bu olamaz; ağır darbe

TIKLAYIN -Can Dündar'dan mektup...

TIKLAYIN - Gazeteci Can Dündar için 'kaçak sayılma süreci' başlatıldı

TIKLAYIN - 500'den fazla gazeteci, yazar ve aydından Can Dündar hakkında başlatılan 'kaçak sayılma süreci'ne tepki: İntikam amaçlı bir gasp eylemidir

 

ETİKETLER

fahrettin altuniletişim başkanıcan dündarcan dündar hapis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24