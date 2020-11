500'den fazla gazeteci, yazar ve aydından Can Dündar hakkında başlatılan 'kaçak sayılma süreci'ne tepki: İntikam amaçlı bir gasp eylemidir

Gazeteci Can Dündar, hakkında verilen 'mahkemeye gitmemesi durumunda kaçak sayılarak tüm mallarına el konulması' kararının ardından 500'den fazla gazeteci, yazar ve aydın ortak protesto açıklaması yaptı. Açıklamada, mülklere el koyma kararının "intikam amaçlı bir gasp eylemi" olduğu belirtildi.

TIKLAYIN -Can Dündar'dan mektup...

Gazeteci Dündar hakkında 'mahkemeye gitmemesi durumunda kaçak sayılarak tüm mallarına el konulması kararı' üzerine gazeteci, yazar ve aydınların yaptığı açıklama şu şekilde:

"Türkiye’de iktidarın muhalif mülklerine el koyması, Osmanlı’dan miras kalmış ve 12 Eylül askerî darbesiyle kurumlaşmış bir cezalandırma yöntemidir. Öç almaya yönelik bir hukuksuzluktur.

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni iken Can Dündar, Hatay ve Adana sınırında jandarma tarafından durdurularak aranan ve içinden askerî mühimmat çıkan TIRları konu alan, daha önce başka bir gazete tarafından da yayınlanmış (ve hakkındaki dava düşürülmüş) bir haber yapmıştır.

Yalanlanmayan bu haber hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakan iken 31 Mayıs 2015 günü TRT’ye verdiği mülakatta, “Haberi yapan kişi, öyle zannediyorum ki, bunun bedelini ağır ödeyecek; öyle bırakmam onu” demişti.

O günden beri gazeteci Can Dündar hakkında sayısız dava açıldı ve bunların hiçbirinden mahkûmiyet çıkmadı. Yine de kendisi iktidar tarafından suçlu ilan edilerek açıkça ve defalarca hedef gösterildi.

Sonuçta, her olayı önceden haber alan devlet istihbaratının nasılsa öğrenemediği bir tabancalı suikast girişimine Adliye’deki davasına girerken uğramak sonucu ülkede can güvenliği kalmayan Can Dündar, yasal yollardan yurt dışına gitti. Yanına sonradan ulaşmak isteyen eşi ise pasaportuna el konularak fiilen rehine alındı.

Gazeteci Can Dündar’la ilgili bugüne kadar kesinleşmiş tek yargı kararı, MİT TIRları haberi nedeniyle tutuklanmasının, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlali olduğuna dair AYM’nin verdiği hak ihlali kararıdır.

Buna rağmen, bu kez de Türkiye’ye dönüp teslim olmazsa mal varlığına el konmak istenmesi “Öyle bırakmam onu”nun devamı mahiyetinde, intikam hissiyle işlenmek istenen bir gasp eylemi gibi durmaktadır.

AKP iktidarının yeni gasplara hazırlandığı izlenimini açıkça veren bu hukuksuz el koyma kararını protesto ediyor, bir hukuk devletinde böyle bir uygulamaya asla yer olamayacağını duyuruyoruz.

İmzalar :

Abdullah Demirbaş, Abdullah Köktürk, Abdullah Şener, Abdülhakim Daş, Adil Okay, Adnan Gündoğan, Ahmet Akşit, Ahmet Arat, Ahmet Aykaç, Ahmet Can Akyol, Ahmet Hulusi Kırım, Ahmet Karbeş, Ahmet Kardam, Ahmet Okan, Ahmet Şekercioğlu, Akın Atauz, Akın Evren, Aksel Ağan, Alev Özgüner, Ali Erkut, Ali Fuat Karaöz, Ali Gökkaya, Ali Haydar Yedek, Ali Kulçay, Ali Papur, Aliye Yıldırım, Altan Kadayıfçı, Anjel Dikme, Anoushigizo Tajerian, Arif Kaptan, Arif Mardin, Asım Yazıcı, Aslan Çöl, Aslı Erdoğan, Asuman Başkan, Ata Cengiz Çakır, Atilla Ansal, Atilla Cesur, Attila Tuygan, Avni Sağlam, Ayfer Ersözlü, Ayhan Keskin, Ayla Yılmaz, Aysel Okan Hoşgit, Aysel Önen Turan, Ayşe Arat, Ayşe Cemal, Ayşe Erzan, Ayşe Gözen, Ayşe Semra Eker, Ayşe Sevin Kırıkoğlu, Ayşegül Devecioğlu, Aziz Gökdemir, Babür Pınar, Bahadır Altan, Baho Maçor Çelebi, Baskın Oran, Begüm Yavuz, Bekir Yılmaz, Belgüzar Çakır, Berfin Eryılmaz, Beril Eyüboğlu, Berin Ünsal Erol, Berivan Kaya, Berrin Ağaran, Beytullah Şavkın, Birsen Kayıran, Burak Çopur, Burhan Çalık, Burhan Yılmaz, Bülent Atamer, Bülent Erdem, Bülent Felekoğlu, Bülent Özsoy, Bülent Tekin, Bülent Uzun, Büşra Çiçek, Büşra Ersanlı, Cahit Mete, Canan Tiryaki Falcıoğlu, Candan Göksenin, Celal Fevzi Sayarer, Cem Kadayıfçı, Cem Tiryaki, Cemal Yıldız, Cemil Günay, Cemil Kuyu, Cemile taş, Cengiz Arın, Cengiz Çandar, Cengiz Erdoğan, Cengiz Karakuş, Cevdet Akgün, Cevdet Aslan, Ceyda Can, Cihan Pelen, Cihan Yiğin, Cihat Sevim, Coşkun Sincar, Cumhur Bilgiç, Cumhur Ustaömer, Çetin Ali Nergis, Çiğdem Gökhan, Çiğdem Kotil, Davut Bayraktar, Deniz İlgün, Derya Ertunç, Dilek Kotan, Diren Eren, Dodey Doğa Yeşil, Doğan Altun, Doğan Özgüden, Doğu Çakıroğlu, Eda Ayaydın Akgönül, Ekrem Baran, Ekrem Göycıncık, Elçin Aykaç, Elif Elvan Uluutku Aksay, Emine Dayıoğlu, Emine Uşaklıgil, Emine Yaldız, Emrah Durmuş, Emre Belli, Ender Arat, Engin Çörüşlü, Enver Aslan, Enver Çal, Ercan İpekçi, Ercan Kara, Ercan Zincir, Ercüment Gürçay, Erdal Bayrakoğlu, Erdal Kılıç, Erdinç Duman, Erdoğan Tanyel, Eren Keskin, Ergin Cinmen, Ergin Koçyıldım, Erhan Göksal, Erkin Barın Göylüler, Erol Dursun Kazan, Erol Katırcıoğlu, Erol Kızılelma, Erol Koç, Erol Oktay, Ertuğrul Basmacı, Ertuğrul Dinleten, Ertuğrul Işık, Esat Koçal, Esin Kotiloğlu Karaa, Esra Çiftçi, Esra Koç, Esra Öztürk, Eyüp Bozkurt, Fahrettin Atalmış, Faruk Arhan, Faruk Kızılarslan, Faruk Köstel, Fatime Akalın, Fatin Kanat, Fatma Karagöz, Fatoş Gürel, Fazıl Ahmet Tamer, Feride Fosforoğlu, Fethi İnan, Feza Sengel, Fikret Başkaya, Filiz Kardam, Fuat Mertek, Fulya Kanra, Füsun Çeliker, Füsun Erkel, Füsun Uslu, Galip Yazgan, Gamze Demirbilek, Gamze Ongan, Gaye Taş, Gençay Gürsoy, Gökay Erol, Gönül Soyoğul, Gülderen Alacalı, Gülgün Ağabeyoğlu, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Gülsen Ülker, Gülseren Onanç, Gülten Karagöz, Güner Yener, Güngör Şenkal, Gürbüz Ercenk, Gürel Tüzün, Gürhan Ertür, Gürsel Caniklioğlu, Güzin Tümer, Hacer Ansal, Hacer Elçin, Hadi Gümüş, Hakan Gülseven, Hakan Şengün, Hakan Taş, Halil Enis Karal, Halil Karavelioğlu, Halil Savda, Halim Bulutoğlu, Haluk Ağabeyoğlu, Hamit Akıncı, Hamit Bozarslan, Handan Baykal, Hanife Yüksel, Hanna Beth-sawoce, Harun Turgan, Hasan Cemal, Hasan Çevikkol, Hasan Hüseyin Aktaş, Hasan Kara, Hasan Köse, Hatice Ağca, Hatice Özer, Herkül Millas, Hovsep Hayreni, Hulusi Bilgin, Hüda Kaya, Hülya Kaftar, Hülya Yılmaz, Hürriyet Karadeniz, Hüsamettin Ersözlü, Hüseyin Habib Taşkın, Hüseyin Özcan, Hüseyin Şengül, Hüseyin Topaloğlu, Hüseyin Yüksel Biçen, Hüsnü Öndül, Hüsnü Yıldız, İbrahim Ateş, İclal Gitmez, İlkay Alptekin Demir, İlter Sayın, İnci Acuntaş, İnci Tuğsavul, İpek Ruhnaz Üstüner, İskender Çeçen, İsmail Beşikçi, İsmail Cem Özkan, İsmail Hakalmaz, İsmail Hakkı Sabay, Jean-Pierre Dopagne, John Can İkizler, Kadir Akın, Kadir Cangızbay, Kadir Öztürk, Kadriye Darıcı, Kadriye Hacımusaoğlu, Kamil Aksoy, Kazım Şaroğlu, Kemal Akkurt, Kemal Çakıroğlu, Kemal Özbiçer, Kemal Özçakar, Kemal Yalçın, Kerem Ulaş Dönmez, Kerim Ali Mutlu, Köksal Önder, Kubilay Beyhan, Kudret Ünal, Kumru Toktamış, Kurtuluş Kaya, Kübra Çakıroğlu, Levent Sert, Levent Sümer, Levent Ünal, M. Hulusi Gökdemir, Mahir Soyöz, Mahmut Çebi, Mair Kasuto, Medine Çal, Medine Gök, Mehmet Akdöl, Mehmet Ali Coşkun, Mehmet Çebi, Mehmet Çelebi, Mehmet Emin Karaaslan, Mehmet Necati Beşler, Mehmet Nuri Doruk, Mehmet Özer, Mehmet Rasgelener, Mehmet Sina Hıdır, Mehmet Uluışık, Mehmet Yücel, Melda Baycan, Melek Diker Yücel, Melek Taylan, Memik Horuz, Meryem Koray, Metin Karadeniz, Metin Yaramış, Mihail Vasiliadis, Mikail Değirmenci, Muammer Sağır, Muhammed Gökşin Sanlav, Muhsin Dalfidan, Muhteşem Özdamar, Murad Ekmekçioğlu, Murat Kuseyri, Murat Saklayıcı, Murat Teker, Murat Yılmaz, Mustafa Cinkılıç, Mustafa Çetin, Mustafa Elveren, Mustafa Fehmi Yazıcıoğlu, Mustafa Olaş, Mustafa Paçal, Mustafa Sönmez, Mustafa Şarman, Mustafa Şener, Muzaffer Gezer, Müjdat Hoşköseoğlu, Münevver Çakıroğlu, Nadir Yavuz, Nazar Büyüm, Nazif Öztürk, Necati Abay, Necati Neşe, Necati Sulhan, Necdet Köksal, Necdet Saraç, Necdet Taşdemir, Necip Doğu, Necmi Danişment, Necmi Demir, Necmiye Alpay, Nedret Kuran, Nergiz Savran, Neriman Kulakoğlu Olaş, Nermin Korkmaz, Nesrin Aslan, Nesrin Nas, Neşe Perihan Kulak, Neşe Yaşın, Nevin Emre Ateş, Nevin Şakar, Nevzat Onaran, Nihal Taş, Nihan Asma Sanlav, Nihayet Düzel, Nil Mutluer, Nilgün Göksal, Nilgün Yurdalan, Nimet Çelebi Erdoğan, Ninel Çam, Nizamettin Sevim, Nur Çiğdem Tezel, Nurcan Baysal, Nurdan İpek, Nurettin Çivi, Nurgül Ersoy Uç, Nuri Otyakmazoğlu, Nurten Karagöz, Onsun Meryem, Onur Çakıroğlu, Orhan Alkaya, Orhan Demirdağ, Orhan Silier, Osman Aslan, Osman Gazi Baykal, Osman Genç, Osman Okkan, Osman Sular, Oya Akkuş, Oya Baydar, Ozan Yılmaz, Ömer Ersun, Ömer Faruk Kırnıç, Ömer Sami Yılmaz, Özal Ant, Özcan Yurdalan, Özer Ülgen, Özlen Bayram, Pesent Katırcıoğlu, Pınar Aydınlar, Pınar Ömeroğlu, Ragıp Zarakolu, Rahim Noz, Rahime Begüm Sezgin, Rahmi Yıldırım, Ralf Arditti, Ramazan Doğan, Ramazan Gezgin, Rasim Erer, Raşit Demiröz, Rauf Kocaman, Recai Akgöz, Recep Maraşlı, Reşit Canbeyli, Reyan Tuvi, Rıza Ası, Rıza Türmen, Rıza Yalçın, Rıza Yıldırım, Robert Cabi-Akman, Ruhi Kepsut, Sadettin Aydos, Sait Çetinoğlu, Salih Zeki Tombak, Sami Yılmaz, Samim Akgönül, Seçkin Kır, Sedat Özmen, Sedef Hatapkapulu, Selahattin Koçak, Selda Ilgöz, Selim Alguadiş, Selim Eskiizmirliler, Sema Bulutsuz, Sema Polat, Semih Kavaklı, Semra Çakıroğlu, Semra Somersan, Semra Yılmaz, Serdar Değirmencioğlu, Serdar İşsever, Serhad Raşa, Serkan Çakıroğlu, Serkan Gürel, Sevda Bilgin, Sevda Bozkurt, Sevim Tanrıkulu, Seza Horuz, Sezai Yavaş, Sibel Özbudun, Sinan Kahyaoğlu, Sinan Özdemir, Sinan Tutal, Songül Bulur, Songül Yılmaz, Suar Öngen, Suat Güneş, Suat Kaya, Sultan Tekinarslan, Süheyla Kalyoncu, Süleyman Eryılmaz, Süleyman Karataş, Süleyman Şadi Gür, Şafak Can, Şah İsmail Karagöz, Şanar Yurdatapan, Şebnem Korur Fincancı, Şemsettin Dikmen, Şenay Kadayıfçı, Şenel Göçmen, Şener İnce, Şentürk Gülener, Şerife Suat Erçetin, Şirin Avcı, Şükran Yılmaz, Şükriye Ercan, Şükrü Hamarat, Tahsin Yeşildere, Tarık Günersel, Tayfun Yazıcı, Temel Demirer, Teoman Göral, Tevfik Üçbaş, Timur Ertekin, Tuba Çandar, Tuba Seçil Göksel, Tunç Üvendire, Turan Çimen, Turgut Bayır, Turgut Haskan, Tülay Çakır, Tülay Yıldırım Ede, Uğur Ayken, Urhan Ak, Ülkü Özen, Ümit Böber, Ümit Ferahzade, Ümit Kaya, Ümit Özdemir, Ünal Çakır, Ünal Ünsal, Üstün Güvener, Vedat Şentöregil, Veysel Duman, Volkan Burç, Yalçın Alaca, Yalçın Ergündoğan, Yaman Öğüt, Yaprak Zihnioğlu, Yasemin Civelekoğlu, Yaşar Güngör, Yavuz Okçuoğlu, Yunus Akyıldırım, Yurdanur Atadan, Yusuf Anuk, Yusuf Çakır, Zafer Macit, Zehra Arat, Zehra Ertunç, Zehra Şenoğuz, Zeki Alaca, Zeki Murat Güneş, Zeki Yalçındere, Zerrin Bayrakdar, Zeynep Akıncı, Zeynep Sert, Zeynep Yılmaz, Ziya Bayram, Ziya Halis."

Ne olmuştu?

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin habere Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme, savcılığın talebi üzerine aldığı kararla, Dündar'ın "kaçak sayılma süreci"ni başlattı.

Mahkeme gazete ilanı yoluyla Dündar'a çağrıda bulunulmasına, ilanın yayınlanmasından sonra 15 gün içinde mahkemeye gitmemesi durumunda ise kaçak sayılarak tüm mallarına el konulmasına karar verdi.

Dündar 2016'dan bu yana yurt dışında yaşıyor. 2018'de ise hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı.