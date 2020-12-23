Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Can Dündar kararına tepki: Türkiye'nin basın özgürlüğüne bağlılık anlayışı bu olamaz; ağır darbe

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, MİT TIR'ları davasında yargılanan ve 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Can Dündar hakkındaki karara tepki gösterdi. "Gazetecilik, toplumun vazgeçemeyeceği bir hizmettir. Özellikle de hükümetleri eleştirel bir açıdan takip ederken..." diyen Maas, Can Dündar hakkındaki kararın, Türkiye'de basın özgürlüğüne ağır bir darbe vurduğunu dile getirdi.

Twitter'dan açıklama yapan Maas, Türkiye'ye imzaladığı Bileşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'ni hatırlatarak, "Basın özgürlüğü temel bir haktır. Bu kadar büyük bir risk altında yürütülmesi mümkün olamaz. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamına giren basın özgürlüğüne bağlılık anlayışı bu olamaz" şeklinde konuştu.

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Öte yandan Alman basını Can Dündar kararını ilk sayfalarından verdi. Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Can Dündar kararına tepki: Türkiye'nin basın özgürlüğüne bağlılık anlayışı bu olamaz; ağır darbeCan Dündar da karara ilişkin açıklama yaparken, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Hükümeti'nin Suriye'deki cihatçılara silah mühimmat desteği verdiği, onlara barınma sağladığı bir sır mıydı bilmiyorum. Ama biz yazınca hükümet bunun bir devlet sırrı olduğunu ve yazılmaması gerektiğini söyledi. Ben bugün bu sırrı açığa vermekten casusluk iddiasıyla mahkum oldum. Böylece hükümetin devlet sırrı saydığı ve saklamaya çalıştığı gerçek bütün dünyaca bilindi. Türk adalet sistemini bu başarısından dolayı kutluyorum."