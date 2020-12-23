MİT TIR'ları davasında karar: Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası verildi

MİT TIR'ları davasında yargılanan Can Dündar'a “Siyasi ve askeri casusluk” suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve “Silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçundan 7 yıl 21 ay hapis cezası verildi.

MİT TIR'ları davasında yargılanan Can Dünar'ın avukatları son oturuma katılmama kararı almıştı. Duruşmanın avukatları, "14. Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda savunma yaparak önceden zaten belirlenmiş siyasi bir hükme hukuki meşruiyet kazandırma pratiğinin parçası olmak istemiyoruz" demişti.

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2016 yılında yurt dışına çıkan Can Dündar hakkında duruşmalara katılmaması gerekçesiyle 10 Nisan 2018'de gıyabi tutuklama kararı verildiği, 17 Nisan 2018'de ise kırmızı bülten çıkarılmıştı. Yurt dışında olan Dündar'ın iadesi için Almanya adli makamlarına talepte bulunulmuştu.

Can Dündar daha önce de “devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek ve açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay cezaya çarptırılmıştı. Ancak kararı bozan Yargıtay, Dündar hakkında “gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmekten” hüküm verilmesine karar vermişti. Öte yandan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Dündar’ın “kaçak” sayılmasına ve “tüm mal varlığına el konulmasına” karar verilmişti.