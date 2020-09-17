Gazeteci Can Dündar için 'kaçak sayılma süreci' başlatıldı

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin habere Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme, savcılığın talebi üzerine aldığı kararla, Dündar'ın "kaçak sayılma süreci"ni başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Almanya'dan iadesi istenen Can Dündar hakkında "kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yabancı ülkede bulunduğunun anlaşıldığı" gerekçesiyle kaçak şartlarının oluştuğuna hükmedildi.
Mahkeme gazete ilanı yoluyla Dündar'a çağrıda bulunulmasına, ilanın yayınlanmasından sonra 15 gün içinde mahkemeye gitmemesi durumunda ise kaçak sayılarak tüm mallarına el konulmasına karar verdi.
Dündar 2016'dan bu yana yurt dışında yaşıyor. 2018'de ise hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı.