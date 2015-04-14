İlber Ortaylı'dan 'Biz İlberciyiz' diyen Cem Yılmaz'a cevap

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Twitter'da yazdığı 'yeni Türkiye-eski Türkiye' yorumunu değerlendiren tarih profesörü İlber Ortayl, "Cem Yılmaz çok güzel bir tarif yapmış çünkü o bir zeka" dedi. "Yeni Türkiye'yi bırak biz eskisini bile özleyip içimize almaya çalışıyoruz" diyen Ortaylı, "Tarihimizle barışalım diye çalışırken, tarih bilmeyen, coğrafya bilmeyen, yazı yazmasını bilmeyen adamların yeni Türkiye demesi gülünç..." ifadelerini kullandı.

Ortaylı, Halk TV'de katıldığı programda "Yeni Türkiye'yi b.k kurarsınız" sözlerine açıklık getirdi.

Açıklamasında; "Eğer birbirinizi fortlayarak devrim yapmaya kalkışıyorsanız. Bu anayasal suçtur, tarih karşısında bir suçtur. Sadece talep edenleri değil, tüm ülkedeki insanları bağlar... Necisiniz siz burada diye sorar tarih" diyen Ortaylı, 'tarih bilmeyen, coğrafya bilmeyen, yazı yazmasını bilmeyen adamların 'Yeni Türkiye' ifadesine ancak gülünür" dedi.