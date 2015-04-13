Cem Yılmaz'dan 'Dibe vurdu' diyen A Haber'e cevap

Prof. İlber Ortaylı’nın “Bok kurarsınız yeni Türkiye’yi” açıklaması sonrası “Biz İlberciyiz arkadaşım” diyen Cem Yılmaz, hükümete yakınlığıyla bilinen gazete ve televizyonlarda kendisini hedef gösteren haberlere cavap verdi. A Haber tarafından yapılan “Cem Yılmaz iyice dibe vurdu!” haberine ilişkin olarak kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Yılmaz, “Az evvel “Cem Yılmaz dibe vurdu” diye haber gördüm….Aman efendim estagfurullah :)))” ifadelerini kullandı.

Hükümete yakın gazete ve TV'lerde yayımlanan haberde şu ifadeler yer almıştı:

"Şahan Gökbakar’ın gişede ezdiği Cem Yılmaz, kendisine yeni uğraş buldu. Filmleri hüsrana uğrayan komedyen, teselliyi sosyal medyada aradı. Son dönemde iyice ağzını bozan İlber Ortaylı’nın ‘Yeni Türkiye’ açıklamalarına Twitter’dan destek veren Yılmaz, halkın tepkisini çekti."

Cem Yılmaz'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle: